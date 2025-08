Neue Version mit Fokus auf Low-Code und KI

ELO Digital Office hat Version 25 seiner Digitalisierungsplattform veröffentlicht. Im Fokus der Weiterentwicklung standen ein konsequenter Low-Code-Ansatz, KI sowie der Ausbau des monatlichen Abo-Modells.

Mit ELO ECM Suite 25 setzt ELO seinen Low-Code-Ansatz fort. Nils Mosbach, CEO von ELO, erläutert, dass man mit diesem Ansatz „bereits die Vorgängerversion auf eine völlig neue Grundlage gestellt“ habe. Nun könne man mit der neuen Version die Digitalisierung im Unternehmen auf das „nächste Level“ haben.

So können Formulare erstellt, Workflows definiert oder bestehende Prozesse flexibel angepasst werden. Um individuelle Lösungen zu konfigurieren, seien keine Programmierkenntnisse nötig. Die jüngste Version der Suite soll sich zudem noch nahtloser in bestehende IT-Infrastrukturen integrieren lassen.

Neue KI-Funktionalitäten

Der systemweit integrierte ELO Assistant bringt laut Unternehmensangaben neue KI-Funtkionalitäten mit sich: So können Inhalte analysiert, Daten extrahiert oder auch bewertet werden. Ziel sei es, wiederkehrende Aufgaben, wie die Datenerfassung, Dokumentenklassifizierung oder Genehmigungsprozesse, zu beschleunigen. Anwender:innen sollen zudem die Möglichkeit haben, eigene Large-Language-Models (LLM) zu nutzen oder einen KI-Anbieter ihrer Wahl einzubinden.

Holger Jischke, Director Market and Products bei ELO, über die neuen intelligenten Features: „Unser KI-Entwicklungs-Hub in Saarbrücken hat mit Verve daran gearbeitet, unsere Produkte und Lösungen gezielt um KI-Funktionalitäten zu erweitern, die unsere Kunden wirksam unterstützen. So ist der ELO Assistant auf einen Einsatz im ELO Umfeld optimiert. Zudem lassen sich verschiedene Sprachmodelle für unterschiedliche Szenarien verwenden, sowohl öffentlich verfügbare als auch interne.“

Auch die Softwarelösungen für zentrale Fachbereiche – ELO Invoice für das digitale Rechnungsmanagement und ELO Contract für digitales Vertragsmanagement – wurden weiterentwickelt. So wurden diese Business Solutions um Auswertungsmöglichkeiten und KI-Funktionalitäten erweitert. Die Lösungen lassen sich in die ELO ECM Suite integrieren.

Abo-Modell wurde ausgebaut

Um Neukunden den Einstieg zu erleichtern, wurden die Möglichkeiten, das ELO System über ein monatliches Abo-Modell zu beziehen, ausgebaut. „Gemeinsam mit unseren Business Partnern haben wir unser Subscription-Modell erweitert, da wir im Markt den deutlichen Wunsch nach solchen Angeboten festgestellt haben. Viele Unternehmen schätzen die Flexibilität, sowohl was die Lizenzierung als auch die Abrechnung angeht“, so Mosbach.

Lesen Sie mehr zum Thema