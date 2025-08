Cloudera übernimmt Taikun

Cloudera, Spezialist für hybride Daten-Cloud-Lösungen, übernimmt Taikun. Dabei handelt es sich um einen Plattformanbieter für die Verwaltung von Kubernetes und Cloud-Infrastruktur in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen.

Das Anwendungsmanagement über verschiedene Infrastrukturen hinweg ist komplex und für viele Unternehmen eine Herausforderung. Diesem Bedarf will Cloudera mit der Übernahme von Taikun gerecht werden. So werde die Datenplattform Cloudera durch die Übernahme mit nativen Kubernetes-Funktionen von Taikun kombiniert. Diese sollen für Einfachheit und Flexibilität in sehr komplexen Umgebungen sorgen.

So solle laut eigenen Angaben die Implementierung und Bereitstellung der gesamten Cloudera-Plattform beschleunigt werden; es gebe demnach eine einheitliche Steuerungsebene, so dass Datenbestände in jeder Umgebung – von öffentlichen Clouds über On-Premises-Rechenzentren bis hin zu souveränen und air-Gapped-Umgebungen – zugänglich sind. Der vollständig integrierte Compute-Layer soll somit die Bereitstellung und den Betrieb über den gesamten IT-Stack hinweg vereinheitlichen und eine konsistente, Cloud-ähnliche Erfahrung bieten. Zudem unterstützt Taikun hochregulierte Umgebungen wie GovCloud, Sovereign Cloud und air-gapped Rechenzentren.

„Bring your own engine“

Darüber hinaus können Kunden einen „Bring your own engine“-Ansatz verfolgen. Das heißt, dass sie Tools und Datenbanken von Cloudera und seinem Partner-Ökosystem integrieren, beispielsweise Cloudera Data Services, Spark, HBase, Ozone, Kafka und Trino bis hin zu Graph-Datenbanken von Drittanbietern.

„Diese Akquisition ist ein entscheidender Schritt auf unserem Weg, die Cloud-Erfahrung dorthin zu bringen, wo sich Unternehmensdaten befinden“, sagt Charles Sansbury, CEO von Cloudera. „Durch die Integration der Container-nativen Plattform von Taikun in unseren Stack beseitigen wir operative Barrieren. So können unsere Kunden schneller Erkenntnisse gewinnen, intelligenter Entscheidungen treffen und in jedem Bereich ihres Unternehmens in Echtzeit handeln.“

Im Rahmen der Übernahme wird das Engineering-Team von Taikun in die Engineering-, Produkt- und Support-Organisation von Cloudera integriert und seine technische Expertise im Bereich Kubernetes mitbringen. Darüber hinaus wird Taikun mit Sitz in der Tschechischen Republik ein neues europäisches Entwicklungszentrum für Cloudera werden.

Die Taikun-Akquisition von Cloudera ist die dritte innerhalb von 14 Monaten. So kaufte Cloudera im Mai 2024 die operative KI-Plattform von Verta und im November 2024 die Data-Lineage- und Katalog-Lösung von Octopai.

