Check der SSL-Deep-Inspection-Leistung und Netzwerksicherheit

Automatisierte Testlösung von Keysight

Check der SSL-Deep-Inspection-Leistung und Netzwerksicherheit

7. August 2025, 9:38 Uhr | Jörg Schröper
© Keysight

Keysights neuer „BreakingPoint QuickTest“ soll die Bewertung der Anwendungsleistung und Sicherheit mit vordefinierten Testkonfigurationen und selbststabilisierenden, zielorientierten Algorithmen vereinfachen.

Keysight Technologies hat ein Anwendungsszenario seiner Test-Lösung vorgestellt: Fortinet nutzt das Netzwerk-Anwendungs- und Sicherheitstest-Tool Keysight BreakingPoint QuickTest dazu, die SSL-Deep-Packet-Inspection-Leistungsfähigkeit und die Sicherheitseffizienz seiner Firewall der nächsten Generation (NGFW) der Serie FortiGate 700G zu validieren.

BreakingPoint QuickTest ist die schlüsselfertige Lösung von Keysight zur Leistungs- und Sicherheitsvalidierung mit selbststabilisierenden, zielorientierten Algorithmen, die schnell die Leistungsfähigkeit und Sicherheitseffizienz einer Vielzahl von Netzwerkinfrastrukturen bewerten soll.

Der Hintergrund: Unternehmensnetzwerke und -systeme sind ständigen Cyberangriffen ausgesetzt, darunter Malware, Sicherheitslücken und Angriffe zur Umgehung von Sicherheitsmaßnahmen. Diese Angriffe fordern ihren Tribut: 67 Prozent der Unternehmen geben an, in den vergangenen zwei Jahren ein Datenleck erlitten zu haben, während die Zahl der Klagen im Zusammenhang mit Datenlecks in den vergangenen vier Jahren um 500 Prozent gestiegen ist.

Fortinet hat die NGFW-Serie FortiGate 700G entwickelt, um Unternehmensnetzwerke und verteilte Unternehmensnetzwerke vor diesen ständig wachsenden Cybersecurity-Bedrohungen zu schützen und gleichzeitig den legitimen, für das Kerngeschäft wichtigen Datenverkehr der Kunden weiter zu verarbeiten.

Die FortiGate 700G basiert auf dem hauseigenen, proprietären Netzwerkprozessor 7 (NP7) , dem Sicherheitsprozessor 5 (SP5) ASIC und FortiOS, dem einheitlichen Betriebssystem von Fortinet. Der Herstelelr benötigte laut Keysight dazu eine Lösung für Anwendungs- und Sicherheitstests, die reale Netzwerkverkehrsleistung, relevante und zuverlässige Sicherheitsbewertungen, reproduzierbare Ergebnisse und schnelle Einblicke liefert.

Wichtig dafür waren folgende Features:

  • Vereinfachter Testaufbau und -durchführung: Vordefinierte Suiten zur Leistungs- und Sicherheitsbewertung sowie eine einfache Netzwerkkonfiguration per Mausklick ermöglichen es Anwendern, komplexe Tests in wenigen Minuten einzurichten.
  • Reduzierte Testdauer: Selbststabilisierende, zielorientierte Algorithmen beschleunigen den Testprozess und verkürzen die Zeit bis zu den ersten Erkenntnissen.
  • Skalierbare HTTP- und HTTPS-Traffic-Generierung: Unterstützt alle RFC 9411-Tests, die von NetSecOPEN verwendet werden, einem Industriekonsortium, das offene Standards für Netzwerksicherheitstests entwickelt. Dazu gehört auch der 7.7 HTTPS-Durchsatztest, mit dem Fortinet schnell beurteilen kann, ob die SSL Deep Inspection-Engine der FortiGate 700G NGFW bis zu 14 GBit/s inspizierten HTTPS-Traffic unterstützen kann.
  • NetSecOPEN-Sicherheitstests: BreakingPoint QuickTest unterstützt die gesamte Palette der NetSecOPEN-Sicherheitstests, einschließlich Malware, Sicherheitslücken und Umgehungsmaßnahmen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Funktionen von FortiGate 700G mit relevanten, reproduzierbaren und branchenweit anerkannten Testmethoden und -inhalten validiert werden.
  • Robuste Anzeigen und Echtzeit-Metriken: Live-Testfeedback und klare, umsetzbare Reportings zeigten, dass die FortiGate 700G 3.838 der 3.930 Malware-Samples und 1.708 der 1.711 CVE-Bedrohungen erfolgreich blockierte und 100 Prozent der Umgehungsversuche stoppte, wodurch sie in allen Sicherheitstests die Note „A“ erhielt.

Nirav Shah, Senior Vice President, Products and Solutions, Fortinet, sagte: „Die nächste Generation der Firewalls der FortiGate 700G-Serie kombiniert modernste künstliche Intelligenz und Machine Learning mit der Port-Dichte und dem Anwendungsdurchsatz, die Unternehmen benötigen, und bietet so umfassenden Schutz vor Bedrohungen in jeder Größenordnung. Das intuitive Anwendungs- und Sicherheitstest-Tool BreakingPoint QuickTest von Keysight hat unseren Validierungsprozess vereinfacht. Es lieferte klare und eindeutige Ergebnisse, dass die NGFW der FortiGate 700G-Serie Unternehmen mit der Leistung und den fortschrittlichen Netzwerksicherheitsfunktionen ausstattet, die erforderlich sind, um aktuellen und neuen Cyberbedrohungen einen Schritt voraus zu sein.“

Ram Periakaruppan, Vice President und General Manager, Keysight Network Test and Security Solutions, sagte: „Die Welt der Cyber-Bedrohungen entwickelt sich ständig weiter, daher müssen Unternehmen ihre Netzwerkverteidigung wachsam anpassen und gleichzeitig ihre Geschäftsziele weiterhin erfüllen.“ Die Netzwerk-Anwendungs- und Sicherheitstestlösungen von Keysight sollen helfen, den Druck zu verringern, den diese Anforderungen auf Hersteller von Netzwerk-Equipment ausüben, indem sie ein benutzerfreundliches Paket mit vordefinierten Leistungs- und Sicherheitstests, innovativen zielorientierten Algorithmen und kontinuierlich aktualisierten Benchmarking-Inhalten bieten.
 

