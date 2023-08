"Wir sind ständig proaktiv auf der Suche nach der jeweils besten Lösung“, so Robert Korherr, Geschäftsführer von ProSoft.

ProSoft will nach eigenem Bekunden sein Wachstum weiter organisch vorantreiben und schafft dazu weitere Kapazitäten an Personal und Büroflächen. Die neuen KollegInnen in den IT-Vertrieb-, IT-Support- und IT-Consulting-Teams sollen die Nachfrage der Kunden nach Managed-Security-Services abdecken.

Man freue sich auf der it-sa dem Messepublikum seine neue Service-Strategie und dazu passende Produkte präsentieren zu können. „Bei der Distribution legen wir weiterhin Wert auf Hidden Champions und deren intelligente Produkte. Denn speziell in der Cybersecurity sind wir mit immer neueren Angriffstechniken konfrontiert und einzelne Insellösungen sind dabei nicht nur nachteilig, sondern auch riskant. Daher stehen bei uns Lösungen im Fokus, die modular aufgebaut, miteinander harmonisieren und damit einen ‚360° Security-Überblick‘ erlauben. Wir sind ständig proaktiv auf der Suche nach der jeweils besten Lösung“, so Robert Korherr, Geschäftsführer von ProSoft.

Das Unternehmen beobachte kontinuierlich den Markt an Security-Lösungen, und integriere die besten und passendsten ins Portfolio. So habe man durch Know-how und Expertise bereits über 5.000 Kunden, darunter 36 der 40 DAX-Unternehmen sowie zahlreiche Behörden und anderen öffentliche Auftraggeber, gewinnen können.

Angefangen als reiner Vertrieb von IT-Security- und IT-Management-Lösungen, hat sich ProSoft vor Jahren zum Value Added Distributor (VAD) entwickelt. In Zukunft will das Unternehmen verstärkt Managed-Security-Services als VAR (Value Added Reseller) anbieten. „In den letzten Jahren haben wir verstärkt Cyberangriffe beispielsweise durch Ransomware auf große Konzerne und auch KMUs beobachtet. Deshalb intensivieren Mittelständler als auch Großunternehmen ihre Sicherheitsstrategien. Doch überall mangelt es an IT-Experten. Unser Angebot ist daher, mit Managed-Security-Services die Sicherheitslösungen unserer Kunden extern zu verwalten. Wir überwachen dabei die Netzwerke und IT-Systeme, erkennen Sicherheitslücken und beheben sie proaktiv“, so der Geschäftsführer.



Lesen sie mehr zum Thema