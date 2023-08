Harting ix Industrial mit 70 Prozent kleinerer Gerätebuchse als herkömmliche RJ45.

Die CC-Link-Partner-Organisation mit Sitz im japanischen Nagoya hat die ix-Industrial-Gbit-Ethernet-Schnittstelle Typ A nach IEC 61076-3-124 als neuen empfohlenen Standard in ihre „CC-Link IE TSN network communication specifications“ aufgenommen.

Die CC-Link-Partner-Organisation hat ihre im März 2023 überarbeitete Industrial-Ethernet-Spezifikationsliste (Überblick und Durchführungsbestimmungen) herausgegeben. Neben bekannten RJ45- und M12-X-kodierten Lösungen ist nun erstmalig auch die ix-Industrial-Typ-A-Schnittstelle (zehnpoliger rechteckiger Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-124) spezifiziert, wie der Hersteller Harting meldete. Der Stecker ist international nach IEC-Norm 61076-3-124 standardisiert und überträgt Ethernet mit bis zu 10 GBit/s.

CC-Link-Nutzer erhalten damit für Kabel mit verdrillten Doppeladern Twisted Pair Cable) eine dritte industrietaugliche Ethernet-Schnittstelle. Mit deutlich gesteigerter Zuverlässigkeit und – im Vergleich zu einer RJ45 Lösung – 70 Prozent kleinerer Gerätebuchse biete ix Industrial auch Möglichkeiten der Miniaturisierung, so Harting weiter. Nach der Listung in den Spezifikationen von GigE Vision und Profinet hat die Schnittstelle damit nun auch Einzug in die CC-Link-Welt gefunden.

Die Harting-Technologiegruppe bietet die Steckverbindung neben der Standardvariante auch mit einer zusätzlichen Ausziehhilfe für sehr kompakte Anordnungen mehrerer Schnittstellen nebeneinander an. Mit der neuen Mini Push-Pull-Baureihe ist das ix-Industrial-Steckgesicht ab sofort auch in einer wasser- und staubdichten Ausführung verfügbar.



