Racks für Industrie- und Edge-Anwendungen

Die DTM Group hat ihr Portfolio um Rack-Systeme für Industrie- und Edge-Anwendungen erweitert. Die geschlossenen 19-Zoll-Racks git es in drei Ausführungen: in Schutzklasse IP 55 mit Volltür, in Schutzklasse IP 54 mit Doppelflügeltür sowie in Schutzklasse IP 20 für leichte Industrieanwendungen.



Das modulare Rack-System unterstütze sowohl aktive als auch passive IT-Komponenten und lasse sich mit Gaslöschanlagen sowie verschiedenen Strom- und Klimatisierungslösungen kombinieren. Ein integriertes Kabel-Managementsystem sorgt zudem für eine saubere, sichere und effiziente Verkabelung.

Die Schränke mit 45 Höheneinheiten (HE) sind für eine maximale Traglast von 1,5 Tonnen ausgelegt und mit einer Breite von 750 mm erhältlich. In der Tiefe stehen Modelle von 800 bis 1.200 mm zur Verfügung. Die Racks sind mit variablen 19-Zoll-Ebenen ausgestattet und lassen sich flexibel an unterschiedliche Geräteeinbautiefen und -höhen anpassen.

Das Design sorge damit für eine optimierte Raumausnutzung und eine hohe Packungsdichte bei gleichzeitig stabiler und sicherer Befestigung der Komponenten. Dank der flexiblen 19-Zoll-Träger können zudem unterschiedliche IT-Komponenten problemlos integriert und bei Bedarf schnell und einfach ein- und ausgebaut werden.

Das Rack-System ist mit vielfältigem Zubehör erhältlich und lässt sich bedarfsgerecht an die individuellen Projektanforderungen anpassen. Auf Wunsch können die Racks auch in enger Abstimmung mit der DTM Group konfiguriert und als schlüsselfertige Microdatacenter bereitgestellt werden. Mit den neuen Modellen komplettiert die DTM Group ihr Portfolio an Rack-Systemen, das von offenen Standverteilern über geschlossene Schranksysteme bis hin zu Einhausungslösungen und feuerfesten Schränken reicht.

Für Interessierte: Am 10. und 11. September findet das Netforum der DTM Group in Bregenz statt.



