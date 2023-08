Pixar, Adobe, Apple, Autodesk und Nvidia sowie die Joint Development Foundation, eine Tochtergesellschaft der Linux Foundation, haben die Alliance for OpenUSD geschaffen. Ziel ist es, die Standardisierung und Entwicklung von Pixars Universal-Scene-Description-Technik voranzutreiben.

Die Allianz zielt darauf ab, ein 3D-Ökosystem zu standardisieren, indem die Funktionen von Open Universal Scene Description (OpenUSD) weiterentwickelt werden. Durch die Förderung einer größeren Interoperabilität von 3D-Tools und -Daten will die Allianz es Entwicklern und Autoren von Inhalten ermöglichen, große 3D-Projekte zu beschreiben, zu verfassen und zu simulieren sowie ein breiteres Spektrum an 3D-fähigen Produkten und Dienstleistungen zu erstellen.

OpenUSD wurde ursprünglich von den Pixar Animation Studios entwickelt und gilt als leistungsstarke Technik zur Beschreibung von 3D-Szenen, die eine gute Interoperabilität zwischen Tools, Daten und Arbeitsabläufen bietet. OpenUSD ist nach Einschätzung der Allianz zudem gut geeignet, künstlerische Ausdrucksformen gemeinsam zu erfassen und die Produktion von Filminhalten zu straffen. Die Leistungsfähigkeit und Flexibilität von OpenUSD machten es zu einer idealen Content-Plattform, die den Anforderungen neuer Branchen und Anwendungen gerecht wird, so das Statement.

Die Allianz will schriftliche Spezifikationen entwickeln, in denen die Merkmale von OpenUSD detailliert beschrieben sind. Dies soll für eine größere Kompatibilität und eine breitere Akzeptanz sorgen und die Aufnahme in die Spezifikationen anderer Standardisierungsgremien erlauben.