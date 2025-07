Axis Communications launcht Network Bluetooth Reader

Der AXIS A4612 Network Bluetooth Reader soll Besuchern den Zugang zu geschützten Bereichen so einfach wie möglich machen.

Das Bluetooth-Lesegerät AXIS A4612 soll das Portfolio im Bereich Zutrittskontrolle um eine kompakte, benutzerfreundliche Lösung erweitern.

Axis Communications launcht den AXIS A4612 Network Bluetooth Reader, ein kompaktes und robustes Bluetooth-Lesegerät für mobile Endgeräte.

Damit erweitert der Hersteller sein Portfolio um eine Zutrittslösung, die sich für Anwendungsszenarien im Innen- wie Außenbereich eignet, beispielsweise im Einzelhandel und im Bildungswesen. Der Bluetooth Reader sei einfach zu installieren und biete sowohl PoE-Unterstützung als auch die Möglichkeit zur Fernwartung, so Axis.



Mit dem Reader werde der Zutritt für Besucher zu geschützten Bereichen schneller und einfacher möglich – per Mobiltelefon über eine App oder indem Nutzer das Lesegerät selbst antippen und dabei das Mobiltelefon in der Tasche lassen, wie der Hersteller verspricht. Der Reader unterstützt zudem die meisten Arten von gängigen RFID-Kartenstandards mit 13,56-MHz-Technik. Er lässt sich vollständig in die End-to-End-Sicherheitslösungen von Axis – beispielsweise via AXIS Camera Station Secure Entry – integrieren und bietet über ein Netzwerk die Möglichkeit zur Fernwartung. So lässt sich das gesamte Türsystem, einschließlich Schloss und Positionssensor, über ein einziges Gerät verwalten.

Das robuste, IP55-zertifizierte Gerät verfügt laut Axis zudem über eine kratzfeste Glasfront und kann durch sein schlankes Design auch auf engstem Raum, beispielsweise an einem Türrahmen, einfach und flexibel installiert werden. Damit eigne es sich sowohl für den Innen- als auch Außenbereich. Wie alle Axis-Geräte wird auch der Bluetooth Reader mithilfe des Netzwerkkabels über PoE (Power over Ethernet) mit Strom versorgt – eine zusätzliche Verkabelung mit dem Türsteuergerät ist nicht erforderlich.



