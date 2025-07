Smarte Powerline Vernetzung für AC-Ladeinfrastruktur

Die Zahl der Elektrofahrzeuge in Europa steigt jedes Jahr kontinuierlich an. Das Interesse an Alternativen zu herkömmlichen Verbrenner-Motoren wächst stetig. So wird es notwendig, dass immer mehr Lademöglichkeiten an Firmenparkplätzen, Parkhäusern und in Mehrfamilienhäusern nachgerüstet werden.

Die AC-Ladeinfrastruktur (EVSE) erfordert eine Vernetzung der Ladestationen, sowohl für das Lastmanagement als auch für Abrechnungssysteme und Firmware-Updates. Eine LAN-Verkabelung erhöht den Planungs-, Installations- und Kostenaufwand.

Die erforderliche Datenkommunikation zwischen Ladestationen und Lastmanagement ist mittels Powerline-Kommunikation schnell aufgebaut und jederzeit flexibel auf über 100 Ladepunkte erweiterbar. Der Aufwand für LAN-Verkabelung entfällt – das spart Zeit und Geld.

Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Powerline Communication Produkten (PLC) für den privaten und professionellen Einsatzbereich hat devolo für die Vernetzung von AC-Ladepunkten eine maßgeschneiderte Lösung entwickelt. Mit der devolo MultiNode Powerline-Technik lässt sich die vorhandene Stromleitung und Stromschiene nutzen, um alle Ladestationen einfach und zuverlässig zu vernetzen

Der Aufbau eines Datennetzwerks

Damit ein effektives Lade- und Lastmanagement im privaten, halböffentlichen und öffentlichen Raum stattfinden kann, ist es essenziell, dass AC-Ladestationen vernetzt werden. Bisher wurden dafür Kabeltrassen montiert, LAN-Kabel konfektioniert und Netzwerk-Switches verbaut.

Für die Switches musste zudem eine eigene Stromversorgung am Installationsort installiert werden. Im Außenbereich muss die Kommunikationsinfrastruktur wetterfest sein und vor Vandalismus geschützt werden.

Vorstellung: Das devolo MultiNode

Mit dem MulitNode haben die Powerline-Spezialisten von devolo eine passgenaue Lösung für die Vernetzung von AC-Ladestationen entwickelt, die den Planungs- und Realisierungsaufwand für die erforderliche Kommunikationsinfrastruktur minimiert.

Die Hardware des devolo MultiNode ist auf dauerhaften 24/7 Betrieb und breiten Temperaturbereich ausgelegt. Mit dem G.hn Powerline Standard und der für den professionellen Einsatz entwickelten Grid-Firmware wird eine sehr robuste und ausfallsichere Datenkommunikation sichergestellt.

Die Netzwerkverbindung des zentralen MultiNode-Gerätes erfolgt über LAN-Kabel zu einem Router oder direkt zum Energiemanagement. Die verteilten MultiNode-Geräte an den Ladestationen verfügen ebenfalls über einen LAN-Anschluss. Jedes MultiNode fungiert in dem Netzwerk zudem als Repeater und erhöht so die Reichweite.

Für jedes Anwendungsszenario

Je nach Ladeinfrastruktur-Projekt variiert die Anforderung an das Kommunikationsnetz. Große Installationen verfügen über ein dediziertes Energiemanagement. Alle Ladestationen sind über die Stromschiene mit dem zentralen MultiNode-Gerät und dem Energiemanagement-System oder einem Router verbunden. Bei kleineren Installationen kommt häufig eine Master/Slave-Konfiguration der Ladestationen zum Einsatz. Für beide Szenarien ist das devolo MultiNode geeignet.

Nachverdichtung – Wachstum nach Bedarf

Oft beginnen Projekte mit wenigen Ladestationen. Dies verringert die Erstinvestition. Dennoch sollte ein späterer Ausbau bestmöglich berücksichtigt und vorbereitet werden. Powerline-Datenkommunikation erlaubt eine einfache und schnelle Nachverdichtung. Durch Montage weiterer MultiNodes, wächst das Kommunikationsnetz mit. Es müssen weder Kabel neu verlegt werden, noch Ethernet-Switches in der Tiefgarage oder auf dem Parkplatz installiert und angeschlossen werden.

Einrichtung und Management des PLC-Netzes

