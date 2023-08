Die Abteilung Multimedia Solutions der Prysmian Group hat das Portfolio um die LWL-Lösung Draka IP MediaLine Fiber erweitert. Sie basiert auf dem SMPTE-ST-2110-Standard.

Die Technik im Bereich Rundfunk entwickelt sich immer mehr in Richtung Glasfaser. Im Vergleich zu herkömmlichen Kupferdatenkabeln bieten optische Fasern eine höhere Bandbreite und geringere Dämpfung bei der Datenübertragung. Die Kabel der Serie Draka IP MediaLine Fiber nutzen den SMPTE-ST-2110-Standard, um eine schnelle Datenübertragung über IP-Netzwerke zu ermöglichen.

Die Produktreihe umfasst nichtmetallische, gel-gefüllte LWL-Zentralrohrkabel mit zwei bis 24 Fasern für Broadcast-Anwendungen im Innenbereich. Mit einer FireRes-Ummantelung eigne sich das nichtmetallische Kabel ideal für die Innennutzung, so der Hersteller. Es erfülle die CPR-Brandschutzklasse Cca und verfüge über eine dielektrische Glasgarnarmierung für Nagetierbeständigkeit und hohe Wasserdämmung.

Zur Kabelreihe IP MediaLine Fiber zählt außerdem das Glasfaserkabel MFC OS2 für mobile Outdoor-Einsätze. Die eng gepufferten 9/125-Faserkabel sind mit der hauseigenen Bendbright-Technik ausgestattet, was sie sehr biegeunempfindlich und robust machen soll. Bendbright vereint laut Prysmian Group drei Merkmale: eine hohe Empfindlichkeit gegen Makrobiegung, die neue Draka-Colorlock-XS-Beschichtung und eine enge Glasgeometrie. Die Bendbright-XS-Fasern eignen laut dem Hersteller für alle Patch-Kabel-, Interconnect- und Jumper-Anwendungen und bieten Unternehmen messbare technische, wirtschaftliche und ökologische Vorteile.

Der Standard SMPTE 2110 (Society of Motion Picture and Television Engineers) beschreibt die Übertragung von digitalen Videosignalen über ein IP-Netzwerk in Echtzeit. Im Gegensatz zu früheren IP-Videostandards erfolgt die Übertragung in unkomprimiertem Format. Jeder Datensatz (Video-, Audio- und Zusatzdaten) ist miteinander synchronisiert, ohne sich gegenseitig zu beeinflussen. Dadurch ist getrenntes Routing und Bearbeiten der Daten möglich – auch bei Metadaten (Timecode, Untertitel und Videotext), die den Datensätzen zugeordnet sind.

