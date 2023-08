Kioxia Europe, weltweit agierender Anbieter von Speicherlösungen, erweitert mit der CD8P-Serie sein Produktangebot an SSDs (Solid State Drives) für Datacenter und Unternehmensinfrastrukturen.

Die neuen Laufwerke eignen sich laut Kioxia besonders für Server- und Cloud-Umgebungen, die die Vorteile der PCle-5.0-Technik (32 GT/s x4) nutzen können.

Rechenzentrumsanwendungen können komplexe gemischte Workloads erzeugen, die über große virtualisierte Systeme in rund um die Uhr betriebenen Rechenzentren verteilt sind. Die neuen Laufwerke sind mit Kapazitäten von bis zu 30,72 Terabyte und in den Formfaktoren EDSFF (Enterprise and Data Center Standard Form Factor) E3.S und 2,5-Zoll erhältlich.

Die CD8P-Serie sei hinsichtlich Leistung, Latenz, reduziertem Stromverbrauch und geringerer Wärmeentwicklung ideal an Rechenzentrumsumgebungen angepasst, in denen effizienter Stromverbrauch und Kühlung besonders wichtig sind, so der Hersteller weiter. Die Laufwerke bieten im Vergleich zu SSDs der vorherigen Generation mit Schnittstelle PCIe 4.0 eine um 60 bis 80 Prozent höhere sequenzielle Leseleistung. Musterlaufwerke der CD8P-Serie von Kioxia werden ab sofort an ausgewählte Kunden ausgeliefert.