Bitdefender hat mit Scam Alert eine erweiterte IT-Abwehrebene für iOS-Nutzer vorgestellt. Die neue Technik soll Anwender vor betrügerischem Phishing über SMS- oder MMS-Nachrichten sowie über Termine in Kalendern schützen.

Das neue Sicherheitslevel namens Scam Alert setzt laut Bitdefender auf der bereits verfügbaren hauseigenen Mobile Security for iOS auf. Es identifiziere proaktiv Attacken und verhindere, dass diese den mobilen Anwender erreichen. iPhone- und iPad-Nutzer erhalten so einen umfassenden Schutz auf mehreren Ebenen, wie der Security-Anbieter verspricht.

Cyberkriminelle zielen zunehmend auf Apple-Betriebssystemumgebungen. Diese Tatsache widerlegt den weitverbreiteten Mythos, dass für diese Hardware nur wenig oder keine IT-Sicherheit nötig sei, so Bitdefender weiter. Zudem verursachte laut dem FTC Consumer Sentinel Network textbasierender Cyberbetrug 2022 einen Schaden in Höhe von 330 Millionen US-Dollar. Dies ist ein bedeutender Anstieg um mehr als das Doppelte als im Jahr 2021 und um fast das Fünffache im Vergleich zu 2019.

Bitdefender Scam Alert schließe Sicherheitslücken und identifiziere möglicherweise schadhafte Links aus Textnachrichten oder Kalendereinträgen in Echtzeit. In Korrelation mit der auf weltweiten Informationen basierenden hauseigenen Threat Intelligence verifiziere Scam Alert bösartige Links. Ist dies der Fall, landet die Mail automatisch im „Junk“-Ordner. Den Kalendereintrag können Nutzer einfach löschen. In beiden Fällen leitet Scam Alert zusätzliche Schritte ein, um eine weitere Kommunikation mit der Gefahrenquelle zu verhindern.

„Die Hintermänner hinter Cybergefahren verfügen über enorme Ressourcen für Social Engineering mit dem Ziel, Geld oder persönliche Informationen zu stehlen“, sagte Ciprian Istrate, Senior Vice President of Operations, Consumer Solutions Group bei Bitdefender: „Die Zahl der Phishing-Attacken über Textnachrichten oder Kalendereinträge steigt weltweit kontinuierlich. Gleichzeitig gibt es nur wenige Möglichkeiten, iOS-Hardware zu schützen. Cyberkriminelle nutzen dies aus.“ Mit Scam Alert füge man eine effektive Schutzebene hinzu, um die Angreifer zu stoppen und Anwender bei ihren digitalen Aktivitäten zu schützen.