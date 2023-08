Bitdefender hat den Abschluss der Übernahme des Cloud-Sicherheitsspezialisten Horangi Cyber Security verkündet und erweitert damit sein Portfolio um die Bereiche Cloud Infrastructure Entitlement Management, Cloud Security Posture Management und Sicherheitsberatungsdienste.

Bitdefender hat den Abschluss der Übernahme von Horangi Cyber Security mit Sitz in Singapur bekanntgegeben. Diese Transaktion erweitert das Bitdefender-Portfolio an Produkten und Dienstleistungen zur Überwachung der Angriffsfläche. Dazu gehören insbesondere das Erkennen von Fehlkonfigurationen und Schwachstellen sowie die Governance und Compliance in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen. „Dies ist ein spannendes neues Kapitel für Horangi“, sagt Paul Hadjy, Mitbegründer und CEO von Horangi Cyber Security. „Unsere strategische Initiative mit Bitdefender deckt sich vollständig mit unserer Gründungsvision, Unternehmen vor Cyberkriminalität zu schützen. Gemeinsam ergeben sich enorme Chancen für unser Unternehmen und unsere Kunden.“

Konkret erweitert Bitdefender seine GravityZone-Plattform für Risiko- und Sicherheitsanalysen um die Lösungen von Horangi für das Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM) und das Cloud Security Posture Management (CSPM). Dies bietet Bitdefender-Geschäftskunden, Managed Service Providern (MSP) und Vertriebspartnern wichtige Cloud-Security-Governance- und Compliance-Funktionen zusätzlich zu den Bitdefender-Technologien zu Prävention, Erkennung und Schutz sowie zur Beantwortung sicherheitsrelevanter Ereignisse.

Mit der Übernahme von Horangi profitiert Bitdefender nach eigener Aussage auch von dessen anerkannter Cybersecurity-Service-Praxis. Dazu gehören ein Expertenteam von CREST-zertifizierten Sicherheitsanalysten, Pen Tester, Red Teams und Sicherheitsberater. Das Horangi-Dienstleistungsportfolio werde die Managed-Detection-and-Response (MDR)-Dienste von Bitdefender ergänzen und erweitern. Die Übernahme baue das bereits existierende hochqualifizierte Team fortschrittlicher Cybersecurity-Experten, die Angriffe in Echtzeit für Geschäftskunden auf der ganzen Welt erkennen, validieren und stoppen, weiter aus.

Sicherheitskontrollen für Multi-Cloud-Infrastrukturen konsolidieren

Laut den Ergebnissen des Bitdefender Cybersecurity Assessment Report 20231 liegen für rund 400 IT- und Cybersicherheitsexperten die größten Herausforderungen im Erweitern von Funktionalitäten zur Cybersicherheit über verschiedene Umgebungen hinweg (On-Premise, Cloud, Hybrid) und in der Komplexität von Sicherheitslösungen (jeweils 43 Prozent) sowie im Mangel an der notwendigen Abwehrkompetenz (36 Prozent). Die Erweiterung des Bitdefender-Portfolios um die Horangi-Lösungen soll die Kunden dazu befähigen, diese Schwierigkeiten erfolgreich zu meistern.

„Mit immer mehr Multi-Cloud-Lösungen in allen Branchen stehen Unternehmen vor der Herausforderung, Tausende von Konfigurationseinstellungen, Berechtigungen, Identitäten und Befugnisse effizient zu verwalten, damit die IT sicher bleibt und Compliance-Vorgaben weiter erfüllt sind“, sagt Florin Talpes, Mitbegründer und CEO von Bitdefender. „Durch die Übernahme von Horangi kann Bitdefender Kunden helfen, diese Problemen zu bewältigen. Sie ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Strategie, Sicherheitslösungen zu entwickeln, und ebnet den Weg für weitere Innovationen.“

„Wir beobachten ein starkes Interesse von Organisationen, ihre moderne Endpunktsicherheit und die Sicherheitskontrollen für Multi-Cloud-Infrastrukturen zu konsolidieren“, sagt Michael Suby, Research Vice President, Security & Trust bei IDC. „Grund dafür ist ein erhöhter Bedarf an umfassender Überwachung der Angriffsfläche, der durch das Vertrauen in eingeführte Cloud-Infrastrukturen und Cloud-native Microservices ausgelöst wird. Diese helfen wiederum dabei, Unternehmen weiter zu digitalisieren“, so Suby weiter. „Die Übernahme von Horangi hilft Bitdefender, seine GravityZone-Plattform mit wichtigen angrenzenden Produkten und Dienstleistungen zu stärken, die das Unternehmen für ein zukünftiges Wachstum positionieren. Denn immer mehr Unternehmen übernehmen diese Technologien und wollen ihre Cyber-Resilienz erhöhen.“

1 https://www.bitdefender.com/news/new-bitdefender-survey-reveals-top-cybersecurity-challenges-and-concerns-for-businesses-globally.html