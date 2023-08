Gcore, international tätiger Anbieter von Cloud- und Edge-Lösungen, veröffentlichte soeben die Ergebnisse seines vierteljährlichen Radar-Reports, der Einblicke in die aktuellen DDoS-Entwicklungen sowie in Cybersecurity-Trends gibt.

Eine der wichtigsten Erkenntnisse des Berichts: Die Cybersecurity-Landschaft erlebte zu Beginn des Jahres 2023 eine Zunahme von raffinierten, großvolumigen Angriffen. Die wesentlichen Fakten des ersten und zweiten Quartals 2023:

Die maximale Angriffskraft stieg von 600 auf 800 GByte/s.

UDP-Flood-Angriffe traten am häufigsten auf und machten 52 Prozent aller Angriffe aus, während SYN-Flood-Attacken 24 Prozent ausmachten. An dritter Stelle lagen TCP-Flood-Angriffe,

die am häufigsten angegriffenen Wirtschaftszweige sind Gaming, Telekommunikation und Finanzen,

die längste Angriffsdauer im ersten und zweiten Quartal 2023 betrug sieben Tage, 16 Stunden und 22 Minuten. und

die meisten Angriffe dauerten weniger als vier Stunden.

In den vergangenen zwei Jahren haben laut Gcore die Stärke und das Volumen von DDoS-Angriffen erheblich zugenommen:

Im Jahr 2021 betrug die Kapazität von DDoS-Angriffen bis zu 300 GByte/s.

im Jahr 2022 lag die Angriffskapazität bei etwa 650 GByte/s, und

im ersten bis zweiten Quartal 2023 machte Gcore eine Kapazität von etwa 800 GByte aus.

Der alarmierende jährliche Anstieg des DDoS-Angriffsvolumens um 50 bis 100 Prozent verdeutliche die zunehmende Raffinesse der Cyberkriminellen und ihre Verwendung von immer leistungsfähigeren Tools, so Gcore weiter. Dies bedeute, dass Unternehmen in Strategien und Lösungen zur DDoS-Abwehr investieren müssen, um ihre Netzwerke, Systeme und Kundendaten zu schützen. Gehen Unternehmen diese verschärfte Bedrohungslage nicht an, könne dies zu kostspieligen Unterbrechungen des Geschäftsbetriebs, Reputationsschäden, Verlust des Kundenvertrauens und Sicherheitsverletzungen führen.