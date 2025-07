Panels für vernetzte, sichere und flexible Fertigungsprozesse

Delta, weltweit agierender Anbieter von Energie- und intelligenten grünen Lösungen, hat die neue DOP-300S-Serie Touch Panel HMI vorgestellt.

Die Serie wurde speziell für die Anforderungen intelligenter Fertigung in Zeiten des industriellen Internet of Things (IIoT) entwickelt, so der Hersteller, und ist wahlweise mit einem 7-Zoll- oder 10-Zoll-TFT-LCD für eine komfortable Anzeige erhältlich. Hohe Rechenleistung und Flexibilität will man durch den leistungsstarken ARM-basierenden Dual-Core-Prozessor sowie die Unterstützung der Kommunikationsprotokolle MQTT und OPC UA gewährleisten.

Durch optionales WLAN, integrierte 4G-Antennen und einem einfach zu installierenden Funkkommunikationsmodul biete die DOP-300S-Serie eine besonders gute Konnektivität – auf diese Weise werde eine nahtlose Datenerfassung von Maschinen sowie die effiziente Übertragung in die Cloud gewährleistet, so Delta weiter.

Ufuk Ozer, Produktmanager bei Delta, erklärt zur Markteinführung: „Als Gateway zum IIoT läutet die DOP-300S-Serie eine neue Ära der intelligenten Fertigung ein. Sie macht die Vision eines vollständig integrierten Service-Ökosystems zur Realität – mit HMIs als entscheidendem Bindeglied zwischen Mensch und Maschine. Klar ist: Die Nachfrage nach vernetzten, intelligenten Benutzeroberflächen wächst rasant. Die DOP-300S-Serie erfüllt genau diese Anforderungen und bietet eine intuitive, flüssige Bedienung, ergänzt durch moderne Softwarefunktionen wie Datenintegration, Cloud-Anwendungen und mobile Überwachung. Damit ist sie die ideale HMI-Lösung für moderne Industrieanforderungen.“

Ein weiterer Vorteil der neuen Serie: Es sei keine zusätzliche Hardware erforderlich, wodurch nicht nur die Implementierung vereinfacht wird, sondern auch Kosten reduziert werden können – ein entscheidender Faktor angesichts der wirtschaftlichen Herausforderungen, mit denen viele Fertigungsunternehmen aktuell konfrontiert sind.



Lesen Sie mehr zum Thema