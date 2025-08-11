Search Icon
Startseite > Markt > Kaspersky und api schließen Distributionspartnerschaft  

IT-Sicherheitslösungen auch für KMU

Kaspersky und api schließen Distributionspartnerschaft  

11. August 2025, 10:42 Uhr | Jörg Schröper
Sören Kohls, Head of Channel DACH bei Kaspersky (l.) mit Markus Windrath, Gesamtvertriebsleiter bei api
© Kaspersky

Kaspersky und die api GmbH haben nach eigenen Angaben im Juli dieses Jahres die bereits bestehende Zusammenarbeit zu einer Distributionspartnerschaft erweitert.

Der Cybersicherheitsexperte und einer der führenden IT-Distributoren Deutschlands wollen innerhalb ihrer Kooperation den Vertrieb zeitgemäßer und passgenauer IT-Sicherheitslösungen und -Services für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) fokussieren. Kaspersky bringe dabei seine langjährige Expertise in den Bereichen IT-Security und Threat Intelligence ein, api seine weitreichende Erfahrung im IT-Markt, die große Reichweite im Fachhandel  und den starken Service-Fokus.

Ziel der Zusammenarbeit ist es, auch KMU innovative IT-Sicherheitslösungen – sowohl Cloud-basiert als auch On-premises – einfach und flexibel bereit zu stellen und sie so gegen aktuelle und zukünftige Cyberrisiken zu schützen. 

Kaspersky und api nehmen ihre neue Form der Zusammenarbeit zum Anlass, den Fokus klar auf Endpoint Protection, Threat Intelligence und Managed Detection and Response (MDR) zu legen. Ein gemeinsames Kick-off-Event für Fachhandelspartner ist für Ende 2025 schon in Vorbereitung.

Sören Kohls, Head of Channel DACH bei Kaspersky, begrüßt die Partnerschaft mit dem auf Fachhandel spezialisierten IT-Distributor: „api überzeugt durch seine langjährige Erfahrung im IT-Markt, ein breites Produktportfolio und eine enge Verbindung zum Channel. Wir teilen diesen Anspruch an Verlässlichkeit und Marktnähe und freuen uns, gemeinsam mit api insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen einen noch besseren Zugang zu unseren Sicherheitslösungen zu ermöglichen – einfach, skalierbar und partnerfreundlich.“

„Angesichts ständig steigender Risiken durch Cyberbedrohungen weltweit und der starken Abhängigkeit von Security-Technologien für eine funktionierende Infrastruktur sind feste Partnerschaften mit IT-Security-Anbietern für api sehr wichtig – insbesondere, um unsere Kunden optimal zu bedienen und ihre Ansprüche voll zu erfüllen“, betont Markus Windrath, Gesamtvertriebsleiter bei api GmbH. „Wir sind davon überzeugt, hier erneut einen Mehrwert bieten zu können, und freuen uns darauf, die bereits seit langem bestehende Zusammenarbeit mit Kaspersky nun auch als Distributionskooperation fortzusetzen.“
 

