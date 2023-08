Zum 1. Oktober 2023 soll Adrian Bolliger die Position des Geschäftsführers des Infrastruktur-Unternehmens Dätwyler IT Infra übernehmen. Er folgt damit auf Johannes Müller, der das Unternehmen nach 19 Jahren verlassen wird.

Der Verwaltungsrat der Dätwyler IT Infra hat bekanntgegeben, dass Adrian Bolliger ab dem 1. Oktober 2023 die Position des CEO übernehmen wird. Der 48-Jährige tritt die Nachfolge von Johannes Müller an, der das Unternehmen nach über 19 Jahren altersbedingt Ende November 2023 verlassen wird.

Adrian Bolliger bringt Führungserfahrung in der ITK-Branche und bei Dätwyler IT Infra mit, wo er in den letzten vier Jahren als Leiter der Region Europa tätig war. Zudem hat er für acht Monate als Interim-Geschäftsführer die Region Asien-Pazifik geleitet. Bolliger hat einen Abschluss der Hochschule St. Gallen als Executive MBA in General Management sowie einen Executive MBA in Digital Business and Innovation der Fachhochschule Kalaidos. Vor seiner Tätigkeit bei Dätwyler war er zuletzt als Executive Vice President und Leiter Mobile Business Solutions bei Swisscom tätig.

Johannes Müller hat Dätwyler IT Infra nach der Verselbständigung Anfang 2013 von einem traditionellen Kabelhersteller zu einem IT-Lösungsanbieter mit Schwerpunkt auf Rechenzentren und Edge Computing transformiert. Unter seiner Führung wurden neben dem europäischen Markt auch die Auslandsmärkte in China, dem Mittleren Osten und Südostasien ausgebaut.

Die Dätwyler IT Infra ist eine private Schwestergesellschaft der börsenkotierten Dätwyler Holding. Das international tätige Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz und Tochtergesellschaften in Europa, im Mittleren Osten und in Asien will Organisationen helfen, ihr Kerngeschäft mittels zukunftssicherer und intelligenter IT- und OT-Infrastrukturen auszubauen. Das Unternehmen tritt am Markt als Zulieferer von Systemlösungen, Produkten und Services für Rechenzentren, Glasfasernetze und intelligente Gebäude sowie als Teil- oder Generalunternehmer auf, der die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt. Dätwyler IT Infra wurde im Jahr 1915 gegründet, beschäftigt weltweit rund 1.000 Mitarbeitende und erwirtschaftet einen Umsatz von 250 Millionen Schweizer Franken.

Lesen sie mehr zum Thema