Moxa, Anbieter aus dem Bereich der industriellen Kommunikation und Vernetzung, hat mit dem OnCell G4302-LTE4 ein neues Flaggschiff-Modell seiner OnCell-Serie von sicheren Mobilfunk-Routern der nächsten Generation vorgestellt.

Die Router verfügen über eine neue Sicherheitssoftware, die den IEC 62443-4-2-Standards entspricht, wodurch die Leistung verbessert und die Behebung von Sicherheitslücken beschleunigt werden soll, so Moxa bei der Vorstellung. Darüber hinaus ermöglichen sie durch ihre Anpassung an globale Mobilfunkzulassungen eine sichere Kommunikation für verschiedene industrielle Anwendungen.

Der „Industrial Cybersecurity Report 2022“ von Trend Micro stelle fest, dass 89 Prozent der Unternehmen in der Fertigungsindustrie, der Elektroindustrie sowie der Öl- und Gasindustrie von Cyberangriffen betroffen waren. Von diesen Branchen erlitt der Öl- und Gassektor mit durchschnittlichen Kosten von rund 2,8 Millionen Dollar die größten finanziellen Schäden. Diese Ergebnisse unterstreichen die dringende Notwendigkeit robuster Cybersicherheitsmaßnahmen und -protokolle zum Schutz kritischer Infrastrukturen und zum Schutz vor finanziellen Verlusten. Der berühmte Ransomware-Angriff auf die Colonial-Pipeline im Jahr 2021, eine turbulente Geschichte der Cybersicherheit und der größte Angriff auf die Ölinfrastruktur in den USA, zeige beispielsweise, wie wichtig starke Cybersicherheitsmaßnahmen in OT-Umgebungen sind, um kritische Abläufe vor Cyberangriffen zu schützen, so Moxa weiter.

Man sei bestrebt, eine umfassende Netzwerklösung mit integrierten Sicherheitsfunktionen für Kunden zu entwickeln, so Li Peng, Leiter des Moxa Industrial Network Security Business. „Die OnCell-G4300-Serie mit ihrem robusten Design und den Industriezertifikaten stellt sicher, dass die kritischen Systeme in Betrieb bleiben und die sicheren Mobilfunk-Router immer an vorderster Front stehen, um industrielle IoT-Anwendungen vor Cyber-Bedrohungen zu schützen.“

In den OnCell G4302-LTE4 ist die MXsecurity-Software integriert, die zentralisierte Sicherheits- und Netzwerkverwaltungsfunktionen zur Konfiguration und Fernüberwachung von Geräten bietet. Echtzeit-Warnungen und -Benachrichtigungen sollen Unternehmen dabei helfen, Probleme schnell zu erkennen und zu beheben. IEC 62443-4-2-Konformität und fortschrittliche Funktionen wie Secure Boot, Virtual Private Network (VPN) und Network Address Translations (NAT) schützen die Daten und Netzwerke zusätzlich vor Cyber-Bedrohungen.

Mit integrierter WAN-Redundanz und der hauseigenen Guarana-Link-Technik helfe der OnCell G4302-LTE4 außerdem bei der schnellen Wiederherstellung einer Verbindung, was Ausfallzeiten reduziere und Betriebsunterbrechungen minimiere. Die Hardware ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet und verfügt über CCCEx-, IECEx-, ATEX- und Class-1-Division-2-Zertifizierungen. Ein Temperaturbereich von -30°C bis 70°C gewährleiste zudem Zuverlässigkeit auch in rauen Umgebungen. Darüber hinaus verfügt das OnCell G4302-LTE4 auch über Zertifizierungen nach EN50121-4, NEMA TS2 und E-mark E1, um den Anforderungen vertikaler Anwendungen gerecht zu werden.



