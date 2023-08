Das Redmi Pad SE verbinde viel Komfort in der Anwendung mit Funktionalität und modernem Design, so Xiaomi. Damit richte es sich insbesondere an Young Professionals und Studierende beim Business-Einsatz und in der Freizeit.

Das Redmi Pad SE liefere mit einem Display im 11-Zoll-Format mit FHD+-Auflösung ein besonders gutes „Seherlebnis“, wie der Hersteller verspricht. Dazu soll auch das 16:10-Breitbildformat beitragen. Das Kontrastverhältnis von 1.500:1 bietet eine besonders hohe Detailtreue sowohl in den dunkelsten als auch in den hellsten Bildschirm-Bereichen.

Der dargestellte Farbraum umfasst 16,7 Millionen Farben und gibt damit alle Formate natürlich und lebhaft wieder, so Xiaomi weiter. Mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 90 Hertz liefere das neue Tablet flüssige visuelle Darstellungen und spielt dabei seine Stärken insbesondere beim Gaming aus. Für optimale Energieeffizienz kann manuell zwischen 60 Hertz und 90 Hertz gewechselt werden.

Der verbesserte Lesemodus 3.0 biete zudem mit den Modi "Klassisch" und "Papier" naturgetreue Farboptionen und sorge für komfortable Lesebedingungen. Die Flicker Free-Technik reduziere dabei mittels Gleichstromdimmung effektiv sowohl sichtbares als auch unsichtbares Flimmern im Bereich von 0 bis 3.000 Hertz. Zudem ist die blaue Lichtleistung des Displays reduziert, was einer Ermüdung der Augen entgegenwirkt. Das Tablet erfüllt damit den Low-Blue-Light-Standard des TÜVs Rheinland. Neben den visuellen Features habe man mit Dolby Atmos und Hi-Res Audio auch für eine gute Klangqualität gesorgt, so der Hersteller weiter.

Das Redmi Pad SE ist ab dem 22. August in drei Varianten erhältlich: mit 4 GByte +128 GByte ab 199 Euro, 6 GByte + 128 GByte ab 229 Euro und 8 GByte +128 GByte ab 249 Euro.



