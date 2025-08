Deutschland gerät stärker ins Fadenkreuz

Die Zahl der Ransomware-Angriffe in Deutschland nimmt deutlich zu: Im weltweiten Vergleich belegt Deutschland inzwischen Platz drei. Dies geht aus dem „Threat Status Report“ des europäischen Cybersicherheitsunternehmens Advens hervor.

Cyber-Erpressung im Aufschwung: 154 Angriffe auf deutsche Organisationen wurden 2024 registriert – ein alarmierender Anstieg. Die USA bleiben mit 1.821 Fällen unangefochten an der Spitze, gefolgt von Großbritannien (216 Angriffe). Doch Deutschland holt auf – ein klares Signal: Die Attraktivität deutscher Unternehmen für Cyberkriminelle ist so hoch wie nie.



Die häufigsten Ziele in Deutschland waren 2024:

1. Bauindustrie

2. Dienstleistungs- und IT-Beratungsunternehmen

3. Elektronikindustrie

4. Maschinen- und Anlagenbau

5. Lebensmittelindustrie



Besonders aktiv waren dabei fünf Hackergruppen: Lockbit 3.0, BlackBasta, RansomHub, Cloak und Akira.



Ransomware-Angriffe betreffen nicht nur Unternehmen, sondern auch Behörden und Einzelpersonen. Sie verursachen teils gravierende Betriebsunterbrechungen, wirtschaftliche Schäden und Datenverluste.



