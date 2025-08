Watchguard: KI-Bedrohungserkennung für die Firewall

WatchGuard Technologies hat eine weitere Generation der Firewall-Tabletop-Appliances präsentiert, die konkret auf die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Firmen zielt. Die Modelle der T-Serie bieten moderne Features, die durch High-Speed-Verbindungen und KI-gesteuerte Bedrohungsabwehr punkten soll.

Zudem sind Unternehmen laut Watchguard damit in der Lage, selbst den Anforderungen wachsender Netzwerke jederzeit gerecht zu werden. Dabei spiele es keine Rolle, ob die Tabletop-Appliances in lokalen Umgebungen, innerhalb von Cloud-Strukturen oder hybriden IT-Landschaften zum Einsatz kommen: Konzipiert für die IT-Anforderungen von morgen sollen sie vor allem durch ihre hohe VPN- und UTM-Leistung punkten. Typische Widrigkeiten im Geschäftsalltag – wie reduzierte Netzwerk-Geschwindigkeiten, die nicht zuletzt die Anbindung von Remote- und Hybrid-Mitarbeitenden beeinträchtigen – gehören damit der Vergangenheit an, so das Versprechen des Anbieters.



Besondere Pluspunkte zeigen sich insbesondere beim kleinsten und größten Modell der Serie. Die Firebox T185 biete eine in ihrer Kategorie herausragende Leistung, die durch Tests auf Grundlage der standardisierten NetSecOPEN-Methodik validiert wurde. Die Firebox T115-W auf der Einstiegsebene kombiniert Wi-Fi 7 und 4 GByte RAM – eine Seltenheit in diesem Preissegment – und verringere Leistungsengpässe bei höheren Bandbreiten. All diese Verbesserungen gewährleisten eine reibungslose Ausführung der gesamten WatchGuard-Palette an Sicherheitsservices – ganz unabhängig davon, welches Hardware-Modell zugrunde liegt.

„Wir haben eng mit unserer MSP-Community zusammengearbeitet, um diese Tabletop-Appliances der nächsten Generation für die realen Anforderungen mittelständischer Unternehmen zu entwickeln“, sagte Jay Lindenauer, Vice President of Network Security bei WatchGuard. „Der Mehrwert gegenüber unseren Partnern und deren Kunden liegt im Zusammenspiel unserer fortschrittlichen Firebox-Produkte und der Watchguard-Plattform, die konsequent weiterentwickelt wird und beispielsweise mit KI-gesteuertem XDR aufwartet. Damit tragen wir den Ansprüchen einer schnelleren, stärker vernetzten Welt konsequent Rechnung. Im Ergebnis bedeutet dies: mehr Sicherheit und einfaches Management ohne Überraschungseffekte – alles verpackt in einer leistungsstarken roten Box.“

Die Modelle der Firebox T-Serie von Watchguard im Überblick:



T185: Die T185 ist das leistungsstärkste Modell der T-Serie. Die Appliance bietet – verglichen mit dem Vorgängermodell T85 – eine um 250 Prozent schnellere BOVPN-Leistung (Branch Office VPN), verfügt über einen extrem leisen Lüfter ist in der Lage, größere Datenmengen zu verarbeiten.

T145: Diese Firebox kommt mit hoher Leistung und einen 10-Gigabit-Netzwerkport daher, der Unternehmen Hochgeschwindigkeitsverbindungen und mehr Datendurchsatz garantiert. Außerdem ist sie mit einer Ultra-Low-Power-CPU für lüfterlosen Betrieb und optional mit Wi-Fi 7 ausgestattet.



T125: Das traditionell meistverkaufte Modell bietet eine schnellere UTM- und Datenübertragungsleistung und eignet sich daher hervorragend für kleine Unternehmen und Einzelhandelsgeschäfte. Wie das Modell T145 verfügt auch die T125 über Wireless-Optionen und unterstützt den neuesten Wi-Fi-7-Standard mit externen Antennen für einen höheren Durchsatz und eine größere Reichweite.



T115-W: Dieses drahtlose Modell verfügt als Firewall für Standorte mit geringem Datenverkehr über den neuesten Wi-Fi-7-Standard und VPN. Die Firebox ist ideal für Einzelanwender und Kleinstbüros geeignet und gewährleistet mit höherer Langlebigkeit und dank thermischer Effizienz einen zuverlässigen, lüfterlosen Betrieb.



Die Firebox T185 ist ab sofort verfügbar, alle weiteren Modelle sind ab Herbst erhältlich.



Lesen Sie mehr zum Thema