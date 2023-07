Der Handheld-Analysator Keysight FieldFox N9912C ist eine softwaredefinierter Tester für Hochfrequenz-Messungen, die Feldingenieuren mehr als 20 Optionen für Vektor-Netzwerkanalysatoren, Kabel- und Antennentester sowie Spektrumanalysatoren zum Nachrüsten und Herunterladen bieten soll.

Keysight Technologies erweitert nach eigenen Angaben sein FieldFox-Portfolio um den Handheld-Analysator N9912C, eine softwaredefinierte Hochfrequenz-Testplattform.

Das Gerät soll Feldtechnikern mit ihren mehr als 20 Optionen für Vektor-Netzwerkanalysatoren (VNA), Kabel- und Antennentester (CAT) sowie Spektrumanalysatoren (SA) zum Nachrüsten und Herunterladen als besonders vielseitiges Tool dienen.

Außendiensttechniker führen routinemäßige Wartungsarbeiten an HF-, Mikrowellen- und Millimeterwellensystemen durch und beheben deren Fehler. Während ihrer Arbeit müssen sie eine Vielzahl von Geräten oder Signalen genau messen, darunter Kabel, Antennen und OTA-Signale (Over-the-Air), um eine robuste Signalqualität und einen unterbrechungsfreien Betrieb gewährleisten zu können. Um all diese wichtigen Messungen vor Ort durchführen zu können, benötigen die Ingenieure mehrere teure Netzwerk- und Spektrumanalysatoren sowie flexible Geräte, die den sich schnell entwickelnden Herausforderungen in der Messtechnik gerecht werden können.

Der FieldFox Handheld-Analysator N9912C soll diese Herausforderung angehen, indem er Softwareanwendungen für ihre spezifischen Analyseanforderungen auf einem einzigen Handheld-Gerät kombiniert. Als echtes softwaredefiniertes Messgerät sei der FieldFox N9912C vollständig nachrüstbar mit per Lizenzschlüssel aktivierten maximalen Frequenzen, Analysatortypen, Bandbreiten und Softwareanwendungen, so Keysight bei der Vorstellung.