Industrie-PC mit 16 digitalen IOs

EFCO, Hersteller von lüfterlosen Industrie-PCs für Machine Vision, Automation und KI, hat seine neu entwickelte Eagle-Eyes-AIM13-Familie vorgestellt. Die Geräte basieren auf hybriden “Raptor-Lake”-Prozessoren und bieten damit laut Hersteller ein äußerst flexibles Power-Management.

Neben den EFCO-typischen 16 digitalen IOs sind 2 x 2.5 GBit/s LAN-Anschlüsse an Bord sowie eine skalierbare KI-Beschleuniger-Hardware. Für den Einsatz im Schaltschrank stehen der neuen Generation von IPCs eine DC-Weitbereichsversorgung sowie Surge-geschützten Eingänge zur Verfügung.

Die neue IPC-Familie AIM13 umfasst insgesamt sieben kompakte Industrie-Rechner mit einem äußerst flexiblen Power-Management, das bei Bedarf enorme Rechenleistung bereitstellt, in ruhigen Phasen aber durch eine äußerst geringe Stromaufnahme überzeugen soll.

Völlig neu in dieser Geräteklasse sind laut EFCO die beiden Hochgeschwindigkeits-LAN-Ports mit PoE (Power over Ethernet). So können leistungsstarke Kameras mit hohen Bildfrequenzen über ein einziges Kabel direkt am PC angeschlossen werden. Damit Bilder schneller ausgewertet oder Muster schneller erkannt und klassifiziert werden können, ist optional eine skalierbare KI-Beschleuniger-Hardware mit an Bord.

Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist das weiterentwickelte eKit von EFCO, das mithilfe von KI den Systemzustand permanent überwacht und bei Anomalien sofort Alarm auslöst.



