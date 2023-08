John Warnock ist im Alter von 82 Jahren gestorben.

Der Mitbegründer des Konzerns Adobe, John Warnock, ist tot. Zusammen mit Charles Geschke gründete Warnock 1982 das Unternehmen für Adobe. Bekannte Produkte des Grafik- und Publishingsoftware-Unternehmens sind unter anderem Photoshop, InDesign oder Acrobat.

John Warnock starb am Samstag im Alter von 82 Jahren im Kreise seiner Familie, das hat Adobe in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Warnock, ein studierter Mathematiker, hatte das Adobe im Jahr 1982 zusammen mit Charles Geschke gegründet. Die beiden hatten sich beim Technologieunternehmen Xerox kennengelernt.

Ihr erstes Produkt war Adobe PostScript, eine Technologie, die den Bereich des Desktop-Publishing veränderte. Dabei handelt es sich um ein Dateiformat, das Aufbau und Form von Dokumenten beschreibt.

Im Jahr 2000 zog sich Warnock als Adobe-CEO zurück und war bis 2017 Vorstandsvorsitzender – eine Position, die er sich mit Geschke teilte. Zuletzt war er als Mitglied des Verwaltungsrats tätig.

In Anerkennung seiner technischen Leistungen wurde Warnock mehrfach ausgezeichnet. So erhielt er die National Medal of Technology and Innovation, den Computer Entrepreneur Award der IEEE Computer Society, die American Electronics Association Medal of Achievement und den Marconi Prize für Beiträge zur Informationswissenschaft und Kommunikation.

In einer E-Mail an alle Mitarbeitenden von Adobe schrieb der Vorstandsvorsitzende und CEO von Adobe, Shantanu Narayen: „Dank seiner Vision und Leidenschaft konnte Adobe bahnbrechende Innovationen wie Illustrator, das populäre PDF-Dateiformat, Acrobat, Photoshop und Premiere Pro hervorbringen, die das Desktop-Zeitalter definierten und Millionen Menschen neue Möglichkeiten der Kreativität eröffneten."

