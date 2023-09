Alexander Theemann

BenQs B2B-Vertriebschef Alexander Theemann hat die Seiten gewechselt und jetzt ist jetzt als Country Sales Manager Germany bei CTOUCH Deutschland beschäftigt. Seine Stelle bei BenQ ist aber schon nachbesetzt.

Mit Alexander Theemann hat BenQ ein Stück Channel-Expertise verloren. Nach fünf Jahren bei dem taiwanischen Hersteller ist der B2B-Vertriebschef zum 1. September 2023 als Country Sales Manager zu CTOUCH Deutschland gewechselt. BenQ hat die frei gewordenen Postition aber bereits aus den eigenen Reihen nachbesetzt: Alexander Brombach hat die Nachfolge von Theemann als Head of B2B Sales angetreten.

Theemann hatte sich in seiner Zeit bei BenQ auf den Ausbau der Marktposition im Pro-AV-Geschäft fokussiert. Das honorierten auch die Fachhändler: 2018 wurde Theemann bei unserer Leserwahl als Channel-Manager des Jahres ausgezeichnet.

Als Head of Sales B2B war Theemann seit 2018 für das gesamte B2B-Geschäft in den IT- und AV-Kanälen für BenQ Deutschland verantwortlich. Vor seinem Wechsel zu BenQ war der Vertriebsprofi fast 10 Jahre bei Hitachi Europe in der Digital Media Group tätig. Zuletzt hatte er die Position des Vertriebsleiters B2B DACH und Benelux für die Produktbereiche der professionellen Projektoren und der interaktiven Displays inne. Theemann war bei Hitachi unter anderem für die erfolgreiche Entwicklung des Projektorengeschäfts im »AV High End«- Installationsumfeld sowie den Aufbau einer neuen Vertriebsstruktur verantwortlich.

