SAP hat Gina Vargiu-Breuer zum 1. Februar nächsten Jahres als Chief People Offices und Arbeitsdirektorin in den SAP-Vorstand berufen. Vorgängerin Sabine Bendiek verlässt SAP auf eigenen Wunsch zum 31. Dezember.

In der neuen Funktion werde Vargiu-Breuer die HR-Organisation leiten und die Transformation der SAP-Personalstrategie vorantreiben, wie SAP in einer Pressemitteilung verlauten ließ.

Vargiu-Breuer kommt von Siemens Energy, dort habe sie demnach seit der Abspaltung von Siemens als Global Head of HR den globalen Personalbereich aufgebaut. Vor ihrer Zeit bei Siemens Energy war Gina Vargiu-Breuer bei Siemens tätig, wo sie unter anderem in Asien, USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten unterschiedliche operative und strategische Rollen im Personalbereich innehatte.

Die Wirtschaftspsychologin wurde für drei Jahre in den Vorstand von SAP berufen und werde ihren Sitz in der Firmenzentrale in Walldorf haben.

„Mit Gina Vargiu-Breuer haben wir eine herausragende Führungskraft gefunden, die unsere laufende digitale Transformation auch auf Personalseite weiter vorantreiben und entscheidende Impulse setzen kann“, so Professor Hasso Plattner, Vorsitzender des Aufsichtsrats von SAP.

Plattner hob hervor, dass Sabine Bendiek, „in ihrer Zeit sowohl auf Personal- als auch operativer Ebene entscheidende Weichen für eine erfolgreiche und nachhaltige digitale Transformation des Unternehmens gestellt hat.“

Bereits im März war bekanntgegeben worden, dass Bendiek ihren Vorstandsvertrag, der noch bis zum 31. Dezember läuft, auf eigenen Wunsch nicht verlängern wolle.

Die Rolle des Chief Operating Officer – bisher ebenfalls in der Verantwortung von Sabine Bendiek – soll zum 1. Januar des nächsten Jahres zusätzlich Chief Strategy Officer Sebastian Steinhäuser übernehmen. Steinhäuser berichtet weiter an Vorstandssprecher Christian Klein.

