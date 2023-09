Cantourage, Berliner Unternehmen für Medizinalcannabis, hat eine eigene Telemedizin-Plattform an den Start gebracht. Die Online-Plattform soll potenziellen Patient:innen einen schnellen und direkten Weg in die Cannabis-Therapie ermöglichen.

Unter dem Namen „Telecan” ist die Plattform von Cantourage online gegangen. Dort können Nutzer:innen erst einmal in Erfahrung bringen, ob sie für eine Cannabis-Therapie infrage kommen. Seit dem Jahr 2017 darf medizinisches Cannabis in Deutschland für therapeutische Zwecke eingesetzt werden.

„Zu viele Menschen in Deutschland wissen heute noch überhaupt nicht, dass auch für sie eine Behandlung mit Cannabisblüten oder -extrakten in Frage kommt”, sagt Thomas Ahlberg, Director Strategy von Cantourage. „Über die Möglichkeiten aufzuklären und den Prozess hin zum Cannabisrezept für Patient:innen so einfach und reibungslos wie möglich zu gestalten, ist uns mit Telecan ein Hauptanliegen. Wir möchten nicht, dass Patient:innen weiterhin nur schwer Zugang zu einer Cannabistherapie bekommen, die sie zur Verbesserung ihrer Lebensqualität benötigen.”

Laut Unternehmensangaben müssen sich potenzielle Patient:innen zunächst online registrieren, einen ärztlichen Fragebogen ausfüllen und entsprechende Nachweise über ihre diagnostizierte Krankheit erbringen. Danach finde ein Erstgespräch mit medizinischem Fachpersonal statt. Dabei werde die Anamnese vervollständigt, die Behandlungsentscheidung getroffen und gegebenenfalls das erste Rezept ausgestellt.

Das ärztliche Gespräch könne auch online stattfinden, eine Fernbehandlung sei allerdings nicht in jedem Fall möglich; die Entscheidung liege im Ermessen des/der behandelnden Mediziner:in.

Florian Wesemann, medizinischer Direktor von Telecan, erläutert: „Cannabis kommt entgegen der landläufigen Meinung nicht ausschließlich bei unheilbaren oder lebensverkürzenden Erkrankungen als Therapieoption in Frage. Auch alltägliche chronische Beschwerden wie Rückenschmerzen, Endometriose, Schlafstörungen und Migräne können eine Behandlung mit Cannabis medizinisch rechtfertigen.“

