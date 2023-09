Künstliche Intelligenz scheint überall Einzug zu halten, auch in die Netzwerkinfrastruktur. Ob bei Sicherheit oder Zuverlässigkeit – Martin Jezequel, AI & Data Center Solutions Product Manager bei PNY, gibt seine Einschätzung, wie KI das Netzwerk automatisiert.

connect professional: Herr Jezequel, Künstliche Intelligenz entwickelt sich aktuell rasant. Wie wird sich das auf die Infrastruktur auswirken?

Martin Jezequel: Die zunehmende Nutzung von KI-gestützten Systemen und Anwendungen wird die Nachfrage nach Netzwerkbandbreite und Datenspeicherung erhöhen. KI-Algorithmen benötigen große Datenmengen, um zu trainieren und ihre Präzision zu verbessern – und diese Daten müssen sicher und effizient übertragen und gespeichert werden. Der Einsatz von KI-Anwendungen in autonomen Fahrzeugen, Drohnen und intelligenten Städten erfordert Netzwerke mit geringer Latenz und hoher Bandbreite, um eine schnelle und zuverlässige Kommunikation zu gewährleisten.

connect professional: Hat die KI dann auch Auswirkungen auf die Netzwerke selbst?

Jezequel: Ja, auch der Einsatz von KI bei der Netzverwaltung und -sicherheit wird immer wichtiger, da die Netzwerke immer komplexer und schwieriger manuell zu verwalten sind. KI-Algorithmen können dabei helfen, Aufgaben wie die Netzwerküberwachung, das Verkehrsmanagement und die Erkennung von Bedrohungen zu automatisieren, die Effizienz zu verbessern und das Risiko menschlicher Fehler zu verringern.

connect professional: Welche Vorteile kann so eine automatisierte Netzwerkinfrastruktur auf Unternehmensseite bringen?

Jezequel: Es gibt mehrere Vorteile, darunter erhöhte Effizienz, verbesserte Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit, Kosteneinsparungen und mehr Flexibilität. Die Automatisierung kann den Zeit- und Arbeitsaufwand für routinemäßige Netzwerkaufgaben wie die Bereitstellung neuer Dienste, die Konfiguration von Geräten und die Verwaltung von Sicherheitsrichtlinien verringern. Dadurch kann sich das IT-Personal anspruchsvolleren Tätigkeiten wie der Entwicklung neuer Anwendungen und Dienste konzentrieren.

connect professional: Und wie zeigt sich eine Automatisierung in der Zuverlässigkeit und auf der Kostenseite?

Jezequel: Durch sie wird Kontinuität gewährleistet und das Risiko menschlicher Fehler verringert. Außerdem können automatisierte Netzwerkinfrastrukturen dazu beitragen, Netzwerkprobleme schneller zu erkennen und zu beheben, wodurch Ausfallzeiten minimiert und die Netzwerkleistung verbessert werden. Automatisierte Systeme lassen sich leichter skalieren als manuelle Systeme und ermöglichen es Unternehmen, Wachstum und Nachfrageänderungen effizienter zu bewältigen. So können beispielsweise durch die automatisierte Bereitstellung neue Dienste oder Ressourcen bei Bedarf schnell und ohne manuelle Eingriffe bereitgestellt werden. Auf der Kostenseite kann die automatisierte Netzwerkinfrastruktur Unternehmen helfen, Betriebskosten einzusparen, indem sie den Bedarf an manueller Arbeit reduziert und die Effizienz verbessert. Sie kann auch dazu beitragen, das Risiko von Sicherheitsverletzungen zu verringern, deren Behebung kostspielig sein kann. Außerdem sind automatisierte Systeme flexibler und agiler als manuelle Systeme und ermöglichen es Unternehmen, sich schneller an veränderte Geschäftsanforderungen und Marktbedingungen anzupassen. Sie können Unternehmen auch dabei helfen, neue Technologien und Dienstleistungen schneller und einfacher zu nutzen.

connect professional: Welche Chancen bietet dabei Network as a Service?

Jezequel: Network as a Service ermöglicht es Unternehmen, ihre Netzwerkinfrastruktur nach Bedarf zu skalieren, ohne in teure Hardware und Software investieren zu müssen. Außerdem übernehmen NaaS-Anbieter in der Regel die Netzwerkverwaltung und -wartung, sodass sich die IT-Mitarbeiter auf andere geschäftskritische Aufgaben konzentrieren können. Durch die Nutzung von NaaS können Unternehmen ihre Gesamteffizienz verbessern und sich auf ihre Kerngeschäftsaktivitäten konzentrieren. Außerdem bieten NaaS-Anbieter fortschrittliche Netzwerkinfrastruktur- und Verwaltungs-Tools wie Quality of Service (QoS), welche die Netzwerkleistung und -zuverlässigkeit verbessern können. So können Unternehmen sicherstellen, dass wichtige Anwendungen und Dienste bei Bedarf verfügbar sind.

connect professional: Worauf müssen sich Hersteller und Händler hierbei einstellen?

Jezequel: Hersteller und Händler müssen sich auf verschiedene Herausforderungen und Chancen im Zusammenhang mit ihrer Netzwerkinfrastruktur vorbereiten. Dazu gehören die Unterstützung der wachsenden Zahl vernetzter Geräte und Anwendungen, die Priorität der Netzwerksicherheit, die Einführung cloudbasierter Technologien, die Nutzung von Datenanalysen und die Umsetzung der Digitalen Transformation. Sie müssen in eine skalierbare und zuverlässige Netzwerkinfrastruktur investieren, welche die schnelle Einführung neuer Technologien und Anwendungen unterstützt, um in der aktuellen und zukünftigen Geschäftswelt wettbewerbsfähig zu bleiben.

connect professional: Wie wird sich die Arbeit mit Systemhäusern und -integratoren sowie Dienstleistern in Zukunft verändern?

Jezequel: Die Zusammenarbeit mit Systemhäusern und Integratoren sowie Dienstleistern kann Organisationen Zugang zu spezialisiertem Fachwissen, Flexibilität, Zuverlässigkeit, Kosteneinsparungen und verbesserter Kommunikation verschaffen. Bei der Bewertung potenzieller Partner ist es wichtig, diese Faktoren zu berücksichtigen, um eine erfolgreiche Partnerschaft zu gewährleisten, die den aktuellen und zukünftigen Anforderungen des Unternehmens gerecht wird. Unser Partner für die Netzwerkinfrastruktur, Nvidia, bietet Unternehmen leistungsstarke, skalierbare, kostengünstige und sichere Netzwerklösungen, die durch umfassenden Support und Dienstleistungen unterstützt werden. Dies kann Unternehmen helfen, ihre Netzwerkinfrastruktur zu verbessern und ihre geschäftskritischen Anwendungen und Dienste zu unterstützen.

