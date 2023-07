Samsungs neue Falter sind da

Die fünfte Generation von Samsungs Falt-Smartphones kommt mit zahlreichen Verbesserungen. Neben neuen SoCs und Displays verfügen Galaxy Z Fold5 und Galaxy Z Flip5 über verbesserte Scharniere, dank derer sie sich noch schlanker zusammenklappen lassen. Gleichzeitig sollen sie stabiler sein.

Samsung hat die fünfte Generation seiner faltbaren Smartphones vorgestellt. Sowohl das Galaxy Z Fold5 als auch das Z Flip5 wurden vom Hersteller grundlegend überarbeitet und bringen zahlreiche Neuerungen mit. Allen voran werden die beiden Foldables nun vom speziell für Samsung angepassten Qualcomm-Spitzenmodell „Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy“ angetrieben, der auch im Galaxy S23 steckt. Der aktuell schnellste Android-Prozessor basiert auf der ARMs v9-Architektur und beinhaltet vier CPU-Cluster. Für anspruchsvolle 64-Bit-Anwendungen und schnelle Single-Thread-Performance steht ein Prime-Core (Cortex-X3) zur Verfügung, dessen Takt in der Galaxy-Variante zusätzlich um 160 MHz hochgeschraubt wurde. Ihm stehen zwei ARM Cortex-A715-Kerne zur Seite, die mit bis zu 2,8 GHz ebenfalls leistungsstark aufgestellt sind. Für weniger anspruchsvolle Prozesse nutzt der SoC zwei der etwa älteren Cortex-A710-Performance-Kerne. Komplettiert wird das Quartett von drei besonders energiesparenden ARM Cortex-A510.

Eine weitere wesentliche Verbesserung verspricht Samsung beim Flex-Scharnier. Der Mechanismus wurde so überarbeitet, dass er zugleich ein schlankeres Zusammenklappen und mehr Robustheit ermöglichen soll. Dank einer Doppelschienen-Struktur soll es nun vor allem Stöße besser abfangen können als die Vorgänger. Auch an anderer Stelle stand die Langlebigkeit im Fokus. So wurde das Hauptdisplay laut Samsung mit einer stoßdämpfenden Schicht ummantelt und seine Rückseite für mehr Widerstandsfähigkeit neu designt. Zusätzlich werden sowohl die neuen Displays als auch die Rückseiten des Galaxy Z Flip5 und des Galaxy Z Fold5 von Corning Gorilla Glass Victus 2 geschützt. Dazu kommen noch ein besonders robuster Armor-Aluminium-Rahmen und die Schutzklasse IPX8 gegen Feuchtigkeit.

Das Frontdisplay ist beim Z Flip5 deutlich gewachsen

Beim Galaxy Z Flip5 hat Samsung den Bildschirm auf der Vorderseite deutlich vergrößert. Mit 3,4 Zoll ist das Frontdisplay fast um den Faktor 4 angewachsen und nimmt nun fast die komplette Fläche ein. Dadurch lässt sich das Gerät wesentlich leichter im zusammengeklappten Zustand bedienen und bietet direkten Zugriff auf wichtige Funktionen wie Anrufprotokolle, Chats, Wetter, Musikwiedergabe, das Samsung Wallet sowie die wichtigsten Einstellungen. Über die „Map-View“-Funktionen können die Nutzer bequem und übersichtlich zwischen verschiedenen Widgets wechseln. Zudem ermöglicht Samsung den Kunden damit eine weitgehende Individualisierung ihres Smartphones. Dazu können etwa die Hintergründe und Widgets den eigenen Vorstellungen entsprechend angepasst werden.

Aufgeklappt steht ein 6,7 Zoll großes Dynamic AMOLED Hauptdisplay zur Verfügung, das Inhalte in FHD+ darstellt. Die Hauptkamera des Galaxy Z Flip5 besteht aus einem 12-MP-Weitwinkel-Objektiv und einem 12-MP-Ultra-Weitwinkel-Objektiv. Die Frontkamera knipst mit 10 MP und nimmt Videos in UHD-Qualität auf. Durch den bereits bekannten FlexModus sind Aufnahmen in ausgefallenen Winkeln und aus neuen Perspektiven möglich. Der KI-gestützte Algorithmus zur Bildsignalverarbeitung (ISP) korrigiert unter anderem das visuelle Rauschen, das die Bildqualität bei schlechten Lichtverhältnissen normalerweise beeinträchtigen kann. Der Akku liefert 3.700 mAh.

