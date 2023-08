Der Enterprise-Service-Management-Anbieter Matrix42 hat nach eigenen Angaben sein Lösungsangebot strategisch weiterentwickelt, um Unternehmen noch stärker dabei zu unterstützen, den Herausforderungen der Digitalisierung zu begegnen.

Die Lösungen seien auf die Anforderungen einer veränderten IT- und Business-Welt zugeschnitten und haben das klare Ziel, den Business-Mehrwert zu steigern, so Matrix42 weiter. Unternehmen ab 500 Mitarbeitern sollen dadurch zu effizienteren Prozessen, mehr Kontrolle über die Sicherheit ihrer Daten und einer verbesserten Mitarbeitererfahrung kommen können.

Motivierte Mitarbeiter wollen sich auf ihre Kernaufgaben fokussieren, und sich nicht um komplexe oder langwierige Abläufe kümmern. Die User-Experience-Lösung verbessere durch den Einsatz intuitiver Self-Service-Tools spürbar die Erfahrungen und die Produktivität der Anwender. So lassen sich beispielsweise Bestellungen einfach durch den Matrix42-Service-Catalog verwalten und genehmigen. Dies erhöhe die Effizienz des Beschaffungsprozesses maßgeblich.

An diesem Punkt setzt auch die Lösung für Prozesseffizienz an: Durch abteilungsübergreifende Workflows werden Prozesse einfacher und effizienter gestaltet. So sind beispielsweise Eintritt, Austritt und Rollenwechsel von Mitarbeitern in einem einzigen Prozess definierbar.

Die Finanzen nicht nur im Blick, sondern vollständig unter Kontrolle zu haben, ist das A und O eines jeden profitablen Unternehmens. Die Lösung für Kosten und Compliance soll dies garantieren, indem sie für Transparenz über Assets, Ressourcen, Prozesse und Verträge sorgt. Damit erhalten Unternehmen in Echtzeit einen vollständigen Überblick über Nutzung, Zuweisung und Ablauf ihrer Lizenzen, und sind so optimal auf Lizenz-Audits vorbereitet.

Datensicherheit und Business Continuity spielen gerade im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung eine zentrale Rolle. Die Lösung für Operative Agilität erhöhe die Sicherheit, so Matrix42 weiter, sorge zudem für eine bessere Kontrolle der Geschäftsabläufe und minimiere Ausfallzeiten. Unternehmen können zum Beispiel mit nur einer Lösung alle Aspekte des Lifecycle-Managements abdecken – von der Geräteerkennung über die Bereitstellung und Wartung bis hin zur Stilllegung.

Die Automatisierung von wiederkehrenden Prozessen ist eine wichtige Voraussetzung, um die Produktivität eines Unternehmens langfristig zu steigern. Dabei unterstützt die Lösung für intelligente Automatisierung. Damit lassen sich beispielsweise Softwarelizenzen nach Nutzung und Bedarf automatisch zuweisen, manuelle Prozesse automatisieren und Vertragsverlängerungen besser planen.