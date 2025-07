C5-Testat für Claroty

Mit dem C5 (Cloud Computing Compliance Criteria Catalogue)-Testat hat Claroty eine der höchsten Auszeichnungen für Cloud-Sicherheitsstandards in Deutschland erhalten.

Claroty, ein Spezialist für die Sicherheit cyber-physischer Systeme (CPS), hat die strengen, vom BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) definierten Anforderungen erfüllt und das C5-Testat erhalten. Damit unterstreicht das Unternehmen „seine Zielsetzung, Cybersecurity und Compliance durch eine sichere und regelkonforme Cloud bereitzustellen".



Der Kriterienkatalog C5 wurde vom BSI entwickelt, um klare und transparente Sicherheitsanforderungen für Cloud-Anbieter zu definieren. Auf diese Weise bietet er Cloud-Kunden eine wichtige Orientierung für die Auswahl eines Anbieters und bildet die Grundlage, um ein kundeneigenes Risikomanagement durchführen zu können. C5 besteht aus 121 Kriterien, die sich in 17 Themengebieten gliedern, und basiert auf etablierten Standards wie ISO/IEC 27001 und den Anforderungen des BSI wie beispielsweise aus dem IT-Grundschutz-Kompendium.



„Das C5-Testat ist für uns und unsere Kunden ein echter Meilenstein, da wir damit nachweisen, dass unsere Cloud-Dienste den höchsten Standards entsprechen“, erklärt Thorsten Eckert, Regional Vice President Sales Central von Claroty. „Gerade Unternehmen mit hohen Sicherheitsanforderungen und in stark regulierten Bereichen wie der kritischen Infrastruktur, dem Gesundheitswesen und der Industrie müssen sich auf ihre Dienstleister und Partner verlassen können. Dies gilt insbesondere in Bezug auf die Cloud. Das Testat gibt ihnen die Gewissheit, dass wir auch hier ihre Daten und Systeme zuverlässig schützen und sie auf sichere Weise von den Vorteilen der Cloud profitieren können.“

Lesen Sie mehr zum Thema