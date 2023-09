Hornetsecurity hat die „Compliance & Awareness”-Lösung auf den Markt gebracht. Die neue Version in der 365 Total Protection Suite – genannt Plan 4 – biete mit KI-Tools, einem Security-Awareness-Service und Berechtigungs-Management für Microsoft 365 ein höheres Maß an Cyber-Schutz und Compliance.

Mitarbeiter sehen sich häufig mit potenziell sicherheitskritischen E-Mails konfrontiert, die sie unabsichtlich an einen falschen Empfänger oder Empfängerkreis adressieren oder die sensible Informationen enthalten, die besser nicht ungeschützt in der E-Mail-Kommunikation übermittelt werden sollten. Damit Sicherheits- und Compliance-Manager einen besseren Überblick darüber erhalten, wie oft Mitarbeiter diese Art von Mails senden, verfügt 365 Total Protection über die Lösung AI Recipient Validation. Sie schützt den Endbenutzer durch eine Warnung vor potenziell fehlgeleiteten E-Mails oder auch vor der Preisgabe sensibler Informationen in der E-Mail-Kommunikation. Der Benutzer kann dann prüfen, ob er seine E-Mail anpassen oder diese ohne weitere Änderungen versenden möchte.

AI Recipient Validation ist ein KI-basierender und selbstlernender Dienst, der sein Verständnis für die E-Mail-Kommunikation des Nutzers laufend aktualisiert: Die Lösung analysiert laut Hornetsecurity die Verhaltensmuster und Reaktionen jedes Endnutzers und passt ihre Warnungen für ausgehende E-Mails automatisch an. So werden Redundanzen in den Warnungen vermieden, sobald hierfür ein erkennbares Muster zugrunde liegt.

Plan 4 umfasst zudem den Security-Awareness-Service von Hornetsecurity, der vollautomatisch läuft und kontinuierlich das Sicherheitsverhalten der Mitarbeiter misst. Im Rahmen dieses Services misst der hauseigene Employee Security Index das Sicherheitsverhalten der Mitarbeiter, um festzustellen, wie ausgeprägt ihr Sicherheitsbewusstsein ist.

Auf Basis dieser Kennzahl werden dann die E-Trainings zur IT-Sicherheit und die ebenfalls automatisiert versandten Phishing-Simulationen auf die individuellen Lernbedarfe der Mitarbeiter abgestimmt. Dadurch werde das Bewusstsein für Cybersecurity-Risiken und -Bedrohungen gestärkt und sichergestellt, dass die Mitarbeiter aktiv lernen, wie sie sich und ihr Unternehmen schützen können, so der Anbieter.

Ein Berechtigungs-Management in Microsoft 365 ist laut Hornetsecurity schwierig umzusetzen, sodass es schnell zu Datenlecks kommen kann. Das neue 365 Total Protection-Paket enthalte daher auch den 365 Permission Manager. Der DLP-Service (Data Loss Prevention) soll Admins und CISOs einen leichtverständlichen Überblick über alle Berechtigungen geben und ermögliche zudem die mühelose Verwaltung, das Durchsetzen von Compliance-Richtlinien und die Überwachung von Verstößen.

„In Zeiten, in denen KI-basierte Technologien Cyberangriffe immer raffinierter machen und sich gezielte E-Mail-Angriffe häufen, verringern umfassende Schutz- und Präventionsmaßnahmen das Risiko eines potenziellen Datenverlusts“, sagte Daniel Hofmann, CEO bei Hornetsecurity. Mit der aktuellen Version von 365 Total Protection gebe man Unternehmen nun sämtliche Tools an die Hand, die sie für ein ganzheitliches Risiko-Management im Zusammenhang mit Microsoft 365 benötigen, indem die Bereiche Security, Backup sowie jetzt auch Compliance und Security Awareness abgedeckt sind.



