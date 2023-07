47 Prozent aller Kommunalverwaltungen und Unternehmen der öffentlichen Hand sehen auch in Zukunft Probleme bei der Besetzung offener Stellen, so eine Studie des Beratungsunternehmens Techconsult zur „Digitalen Resilienz in Kommunalverwaltungen“ im Auftrag von Ionos.

Die Studie beschäftigt sich mit den zentralen Hindernissen sowie Herausforderungen für Kommunalverwaltungen im Zuge des digitalen Wandels und zeigt auf, welcher Handlungsbedarf besteht. Für die Untersuchung wurden 194 kommunale Verwaltungen und privatrechtliche Unternehmen öffentlicher Auftraggeber befragt.

Eine Herausforderung stellt die Sicherung von IT-Systemen vor Cyber-Bedrohungen und das Einhalten gesetzlicher Vorgaben dar, so eine der zentralen Erkenntnisse der Studie. Für 21 Prozent der Befragten ist es schwierig, ein hohes IT-Sicherheitsniveau für Anwendungen und Daten zu gewährleisten. Besonders in Kommunalverwaltungen (24 Prozent) ist dieser Engpass ausgeprägt. Zudem geben 20 Prozent der Befragten an, dass die Anpassung der Systeme an sich ändernde gesetzliche Regelungen eine große Hürde ist.

21 Prozent der Befragten mussten sich in den vergangenen zwei Jahren bereits mit IT-Sicherheitsvorfällen oder -verletzungen auseinandersetzen. IT-Sicherheit muss daher höchste Priorität haben, da öffentliche Verwaltungen sensible Daten verarbeiten, die von persönlichen Informationen der Bürger bis hin zu geheimen Regierungsinformationen reichen.

Eine weitere Herausforderung besteht laut Studie im Mangel von qualifiziertem IT-Personal. 39 Prozent aller Befragten berichten von Fachkräftemangel in der IT. Die Kommunalverwaltungen isoliert betrachtet haben gar zu 44 Prozent einen Mangel an IT-Spezialisten für die schnelle Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben. Zusätzlich fehlt es bei 30 Prozent an ausreichenden finanziellen Mitteln, um die Digitalisierung erfolgreich voranzutreiben.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, betonen die Studienergebnisse die Bedeutung einer klaren, definierten Digitalisierungsstrategie. Mit einer solchen Strategie können Verwaltungen verschiedene Digitalisierungsaktivitäten miteinander abstimmen und eine agile, anpassungsfähige und leistungsstarke IT-Umgebung schaffen. 23 Prozent der Befragten gaben jedoch an, dass ihnen ein konkreter Plan zur Umsetzung ihrer Digitalisierungsziele fehlt.

Für 35 Prozent der Befragten ist laut der Studie die starke Abhängigkeit vieler Kommunalverwaltungen von einem einzigen externen IT-Provider ein wichtiges Anliegen, welches ihnen Sorgen bereitet. Für mehr Unabhängigkeit gewinnen Multi-Cloud-Architekturen daher an Bedeutung. 34 Prozent der Kommunalverwaltungen planen, in Multi-Cloud zu investieren, um flexibler zu sein und Vendor Lock-ins zu vermeiden. Ebenfalls im Trend sind hybride Cloud-Strategien, die verschiedene Cloud-Modelle kombinieren. Künftig vermehrt auf hybrides Cloud-Management zu setzen, planen 34 Prozent der Befragten.

Die Studie zeigt klare Erwartungen an Cloud-Anbieter seitens der Kommunalverwaltungen und Unternehmen öffentlicher Auftraggeber. Neben einer hohen IT-Sicherheit und ständiger Verfügbarkeit fordern 60 Prozent der Befragten einen Service, der auf ihre individuellen Ziele zugeschnitten ist. Weitere wichtige Anforderungen sind Datenhoheit, Datenschutz, Interoperabilität und Unterstützung beim Refactoring.

„Die Ergebnisse der Studie verdeutlichen den Handlungsbedarf für Kommunalverwaltungen, um ihre digitale Resilienz zu stärken. Die gezielte Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie, Investitionen in IT-Personal und die Nutzung geeigneter Cloud-Technologien sind entscheidend, um den Herausforderungen des digitalen Wandels erfolgreich zu begegnen”, sagte dazu Jan Schruf, Head of Public Sales bei Ionos.