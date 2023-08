Mit dem All-in-One-Endpoint-Security-Portfolio von Malwarebytes erweitert der VAD Sysob sein Security-Angebot um Services und Lösungen zur Abwehr, Erkennung und Beseitigung von Bedrohungen in Unternehmen, Behörden und anderen Einrichtungen.

Der Value-Add-Distributor Sysob bietet seinen Partnern ab sofort Zugang zu den B2B-Cybersecurity-Lösungen von Malwarebytes. Zu diesen zählen unter anderem proaktive und automatisierte Lösungen zur Bedrohungsprävention sowie Erkennung und Beseitigung von Schadsoftware, um Unternehmensrechner, Server und Mobilgeräte zu schützen. Dabei kann der Anbieter unter anderem auf mehrere patentierte Technologien zur Bereinigung bereits befallener IT-Systeme sowie einen umfassenden eigenen MDR-Service (Managed Detection and Response) zurückgreifen, um gemeinsam mit seinen Partnern selbst kleinen Kunden ohne umfassende Security-Expertise ein hohes Sicherheitsniveau zu bieten.

Im Bereich der Endgerätesicherheit schnürt der Anbieter mit Malwarebytes for Business ein Paket, das mit seinen insgesamt 21 Schutzschichten, KI-Unterstützung, Automatisierung und Managed Services einen All-in-One-Ansatz verfolgt. Dieser soll den Unternehmen eine Vereinheitlichung ihrer bisher meist heterogenen Schutz- und Lösungslandschaft ermöglichen und ihnen so zugleich mehr Sicherheit und weniger Aufwand bieten, um dem aktuellen Spannungsfeld zwischen wachsenden Gefahren und fehlenden Fachkräften zu entkommen. Dabei verspricht Malwarebytes durch die Kombination seiner leistungsstarken Threat-Intelligence-Plattform mit der menschlichen Cybersecurity-Expertise im MDR-Bereich selbst hochentwickelte Bedrohungen wie Ransomware, dateilose Malware oder Viren in jeder Phase des Angriffszyklus schnell identifizieren und eliminieren zu können.

„Mit sysob haben wir einen großartigen Partner gefunden, um unsere Cloud-basierten Sicherheits- und Cyberschutzlösungen Value Added Resellern und Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz zur Verfügung zu stellen“, freut sich Carrie Mackenzie, Channel Account Managerin DACH bei Malwarebytes, über die neue Vertriebspartnerschaft. Für sie ist die Zusammenarbeit mit dem VAD zudem ein Beleg der strategischen Channel-First-Ausrichtung von Malwarebytes.