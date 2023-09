Mit einer Zertifizierung des Climate Neutral Data Centre Pact lässt sich Leaseweb seine Nachhaltigkeit bestätigen. Der Anbieter von Cloud-Diensten erfüllt in seinen Rechenzentren demnach die Branchenstandards der Initiative in verschiedenen Bereichen wie der Energieeffizienz.

Leaseweb, Anbieter von Cloud-Diensten und Infrastructure as a Service (IaaS), hat die Zertifizierung für den Climate Neutral Data Centre Pact (CNDCP) erhalten. Der CNDCP ist eine selbstregulierte Initiative, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Rechenzentren in Europa bis 2050 klimaneutral zu machen. Die Zertifizierung bestätigt, dass Leaseweb in seinen Rechenzentren die Branchenstandards der Initiative für Energieeffizienz, Recycling und Nachhaltigkeit erfüllt – und sich verpflichtet, in den nächsten fünf Jahren bis zum nächsten Audit weiter auf Nachhaltigkeit zu konzentrieren. Das Zertifikat wurde für die Niederlassungen des Unternehmens in Deutschland und in den Niederlanden ausgestellt.

Als globales Unternehmen hat sich Leaseweb das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2025 90 Prozent erneuerbare Energien und recycelte Materialien einzusetzen. Leaseweb wählt für seine Rechenzentren nur solche aus, die eine gute Power Usage Effectiveness (PUE) garantieren und sich verpflichten, ihren Stromverbrauch aktiv zu senken und grüne Energie aus lokalen Quellen zu beziehen. Wo immer es möglich ist, verwendet Leaseweb Ökostrom. Die Rechenzentren von Leaseweb in Montreal beispielsweise nutzen bereits heute zu 100 Prozent Energie aus Wasserkraft, während die Rechenzentren in den Niederlanden über eine adiabatische Kühlung verfügen. Dieser Prozess reduziert die Wärme und reguliert die Temperatur auf natürliche Weise, indem er die Wärme durch Wasserverdunstung abführt und die Luft gleichzeitig befeuchtet und kühlt.

Pieter Dijkhuis, Chief Financial Officer von Leaseweb, erklärt: „Unser Engagement für Nachhaltigkeit bedeutet, dass wir in allen Bereichen unseres Geschäfts sinnvolle Maßnahmen treffen müssen – und zwar jetzt und in Zukunft. Von den Kühlsystemen in unseren Rechenzentren über das Recycling von IT-Geräten bis hin zur Reduzierung unseres Energieverbrauchs suchen wir kontinuierlich nach neuen Wegen, um umweltfreundliches Computing zu realisieren“, erklärt Pieter Dijkhuis, Chief Financial Officer von Leaseweb. „So bieten wir beispielsweise Cloud-Plattformen an, die es unseren Kunden ermöglichen, Workloads zu kombinieren und die Nutzung unserer Geräte auf energieeffizientere Weise zu optimieren. Die Zertifizierung ist ein Meilenstein für Leaseweb und für unsere Branche und zeigt, dass wir Innovationen vorantreiben und gleichzeitig der Nachhaltigkeit Priorität einräumen können. Als Teilnehmer am CNDCP sind wir stolz darauf, einen Beitrag zu dem ehrgeizigen Ziel des europäischen Green Deal zu leisten, Europa insgesamt bis 2050 klimaneutral zu machen.“

