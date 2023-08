FNT Software gab eine Absichtserklärung bezüglich einer Partnerschaft mit Mitsubishi Heavy Industries (MHI) bekannt. Der Industriekonzern ist seinerseits in den Bereichen Energie, intelligente Infrastruktur, Industriemaschinen, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung tätig.

FNT und MHI wollen ihre Lösungen kombinieren und neue Ansätze entwickeln. Der Fokus der Zusammenarbeit liegt darauf, das Management von Rechenzentren zu verbessern, den Energieverbrauch von Rechenzentren zu senken und Nachhaltigkeit zu fördern.

Im Rahmen der Partnerschaft werden die Lösungen von MHI für Analyse und Energie-Management in die Softwarelösung für Data Center Infrastructure Management (DCIM) von FNT integriert. Die Zusammenarbeit diene auch der Entwicklung neuer Lösungen, die den nahtlosen Betrieb von IT- und Infrastruktureinrichtungen ermöglichen und den Stromverbrauch optimieren sollen.

Darüber hinaus will FNT Unterstützung bei der Planung und dem Betrieb anbieten, um beim Umstieg auf neue Techniken auch bestehende Abläufe in Rechenzentren zu verbessern, zum Beispiel durch die Optimierung der Kühlung und Energieeffizienz.

„Mit der rasanten Beschleunigung der Digitalisierung steigt der Stromverbrauch in Rechenzentren deutlich an: eine Herausforderung, wenn es ums Energiesparen geht“, sagt Carsten Wreth, CEO von FNT Software. Man sei stolz darauf, mit einem multinationalen Unternehmen und bekannten Innovator wie Mitsubishi Heavy Industries zusammenzuarbeiten. Ziel sei es, die globalen Herausforderungen anzugehen und den Weg für einen effizienteren, nachhaltigen Rechenzentrumsbetrieb zu ebnen.

„MHI ist sehr daran interessiert, den laufenden Wandel von Rechenzentren in Richtung Nachhaltigkeit und Energieeffizienz durch Stromerzeugung und Kühlungslösungen zu unterstützen. Unser neuer Partner FNT hat seine DCIM-Lösung, die IT- und Infrastrukturmanagement, Überwachung und Planungsfunktionen für Rechenzentren bietet, bereits an mehr als 500 Kunden weltweit geliefert und damit einen Beitrag zur Betriebsoptimierung und zu nachhaltigeren Rechenzentren geleistet. Die Zusammenarbeit mit unserem neuen Partner FNT wird dazu beitragen, Rechenzentrumsinfrastrukturen weiter zu verbessern“, ergänzte Shinichiro Gomi, General Manager im Business Development, Growth Strategy Office von MHI.