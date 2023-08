Das neueste Update der Anwendung F4SD von Consulting4IT beinhaltet einen Performance Monitor. IT-Verantwortliche sollen damit in der Lage sein, selbst die Effektivität und den Erfolg des Tools zu messen.

Mit dem „F4SD Performance Monitor“ bekommt die Service-Desk-Anwendung F4SD von Consulting4IT ein neues Update. Dadurch soll die Möglichkeit gegeben werden, den Erfolg des Tools objektiv zu messen. Consulting4IT verleiht damit nicht nur ihrer festen Überzeugung hinsichtlich der Effizienz der Anwendung Ausdruck. Der Software-Hersteller bietet seinen Nutzern darüber hinaus eine verlässliche Möglichkeit, den Eigenbeweis auf ROI-Basis anzutreten.

Das Update ermöglicht künftig die Darstellung anonymisierter und zahlenbasierter Informationen auf Basis einer Power-BI-Tabelle – beispielsweise zu Aufruf und Nutzung der Anwendung durch die Mitarbeiter am Service Desk. Außerdem auslesbar: Die Top Ten der verwendeten Quick Actions, die Anzahl an bearbeiteten Störfällen pro Zeitabschnitt und weitere für eine fundierte ROI-Messung relevante Messwerte.

Vorgesehen ist die Tabelle zur Auswertung durch die verantwortlichen IT-Admins oder die IT-Leitung. Dies erlaubt auf Management-Ebene eine konkrete ROI-Rechnung zu F4SD und macht die damit erzielten Verbesserungen mess- und sichtbar.

Der F4SD Performance Monitor gibt beispielweise Antworten auf folgende Fragen:

Wird das Tool in vollem Umfang und von allen Support-Mitarbeitern gleichermaßen genutzt?

Werden vorhandene Quick Actions verwendet?

Welche Quick Actions werden wie häufig benutzt?

Wie viele Störungen werden in welchen Zeiträumen bearbeitet?

Wann gibt es Spitzenzeiten bei der Störungsbearbeitung?

Auf diese Weise kann nicht nur potenzieller Schulungsbedarf ermittelt, sondern auch weitere Prozessverbesserungen oder Aktionen im First Level Support abgeleitet werden. Wichtig: Die angegebenen Zahlen im Zusammenhang mit Mitarbeitern sind zu vollständig anonymisiert und werden mit nicht zuordenbaren ID-Nummern angegeben.

Die neue Monitoring-Funktion lässt durch die detaillierte Auswertung erkennen, welche Zeitersparnisse durch F4SD umgesetzt werden konnten. So ist es möglich, Zahlenvergleiche – beispielsweise zur Steigerung der gelösten Störungen in bestimmten Zeiträumen – zu ziehen, wodurch auch monetäre Einsparungen offengelegt werden können. Insgesamt ermöglicht der F4SD Performance Monitor nun die individuelle und eigenständige Ermittlung des ROI von F4SD durch den Nutzer selbst. Die Verbesserungen am Service Desk durch F4SD sind somit belegbar.

Der F4SD Performance Monitor wird mit der neuesten Version von F4SD per Update zur Verfügung gestellt und im Auslieferungszustand standardmäßig beinhaltet sein. Ausgeführt und dargestellt wird die Funktion über eine Power-BI-Tabelle, die als vordefinierte Ansicht aufgerufen und ausgelesen werden kann. Die neue F4SD-Variante inklusive F4SD Performance Monitor wird bei der Consulting4IT auch auf der anstehenden Fachmesse it-sa in Nürnberg im Fokus stehen.

Lesen sie mehr zum Thema