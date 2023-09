Die Infrastrukturplattform Nlighten hat Proximity Data Centers übernommen. Das Unternehmen bringt zehn Carrier-neutrale Edge-Rechenzentren mit sich. Dadurch will Nlighten seine Präsenz auf dem britischen Markt aufbauen.

Nlighten, eine digitale Infrastrukturplattform des Infrastrukturinvestors I Squared Capital, hat die Übernahme von Proximity Data Centres abgeschlossen. Proximity ist eine regionale Plattform im Vereinigten Königreich mit zehn Carrier-neutralen Edge-Rechenzentren in Birmingham, Bridgend, Bristol, Chester, Leeds, Liverpool, Milton Keynes, Nottingham, Rugby und Swindon. RBC Capital Markets fungierte als Finanzberater für Nlighten bei dieser Transaktion.

„Durch organisches Wachstum und strategische Akquisitionen in diesem Jahr, hat sich nLighten zu einer der führenden paneuropäischen Edge-Rechenzentrumsplattformen mit 26 Rechenzentren, einer potenziellen Kapazität von 53 Megawatt und 130 Mitarbeitern entwickelt“, sagt Mohamed El Gazzar, Senior Partner von I Squared Capital in London. „Wir freuen uns, dass nLighten so schnell gewachsen ist und sich auf den drei größten Rechenzentrumsmärkten Europas etabliert hat: in Deutschland, Frankreich und im Vereinigten Königreich.“

Als ein reifer Markt mit großen Wirtschaftsregionen, die von einer besseren lokalen Verteilung der Rechenzentren profitieren können, ist das Vereinigte Königreich eine logische Wahl für die Expansion von Nlighten. Proximitys Netzwerk von leistungsstarken Rechenzentren, seine Agilität und die Erfolgsbilanz bei der Erschließung lokaler Märkte, versetzen das Unternehmen in eine gute Ausgangsposition, um die zunehmende Verlagerung hin zum Edge-Markt im ganzen Land zu bewältigen.

Die regionale Verteilung der Rechenzentren von Proximity passt gut zur Strategie von Nlighten, Rechenzentren in regionale Märkte zu integrieren. Die hohen Nachhaltigkeitsstandards von Proximity decken sich mit Nlighten, das den ökologischen Fußabdruck seiner Rechenzentren reduzieren möchte. Die zehn Rechenzentren von Proximity beziehen derzeit 100 Prozent ihres Stroms aus erneuerbaren Energien und das Unternehmen beabsichtigt, diesen Bezug auch bei voller Auslastung beizubehalten.

Angesichts der sich entwickelnden Standards für die Datensouveränität in Europa plant Nlighten, das operative Management seiner Rechenzentren im Land zu belassen und legt großen Wert auf die Identifikation mit dem britischen Markt.

„Die Übernahme von Proximity bringt uns unserem Ziel, die führende paneuropäische Edge-Rechenzentrumsplattform zu schaffen, einen großen Schritt näher“, sagt Harro Beusker, Mitbegründer und CEO von Nlighten. „Die Edge-Rechenzentren von Proximity passen hervorragend in unser Portfolio, und das bestehende Management-Team, die Mitarbeiter und die Assets bilden eine solide Grundlage für unsere Ambitionen im Vereinigten Königreich.“

„Die Zugehörigkeit zu nLighten wird es uns ermöglichen, die Erweiterung unseres Portfolios an neuen Produkten und Dienstleistungen, die auf den Edge-Computing-Markt zugeschnitten sind, zu beschleunigen“, kommentiert John Hall, Mitbegründer und Managing Director von Proximity. „Darüber hinaus werden wir in der Lage sein, Kunden, die ein breites Netzwerk von Rechenzentren über mehrere europäische Standorte hinweg suchen, eine sehr umfassende Lösung anzubieten.“

