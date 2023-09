FRA7 soll der siebte Standort von CyrusOne in Frankfurt am Main werden. Der RZ-Entwickler und -Betreiber plant anfangs eine IT-Gesamtkapazität von 81 Megawatt und einem jährlichen PUE-Wert von weniger als 1,3. Ein besonderer Fokus soll zudem auf der Abwärmenutzung liegen.

CyrusOne, Entwickler und Betreiber von Rechenzentren, hat seine Pläne für den siebten Standort in Frankfurt am Main bekannt gegeben. FRA7 soll auf einem 63.000 Quadratmeter großen Campus-Gelände in Frankfurt Westside entstehen. Dieses 73 Hektar große, gemischt genutzte Gewerbe- und Industriegebiet wird von der Vermögensverwaltungsgesellschaft Swiss Life Asset Managers Deutschland und seiner Tochtergesellschaft Beos, einem Immobilienberater, verwaltet.

CyrusOne wurde als bevorzugter Partner für die Errichtung eines auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Rechenzentrums ausgewählt. Das Konzept sieht eine Abwärmenutzung für den Westside Campus vor und entspricht dem Bestreben von Beos, Räume zu schaffen, die Kreativität, Innovation, Fortschritt und Produktivität fördern. Die Partnerschaft von CyrusOne mit Beos und Swiss Life Asset Managers ist ein wichtiger Schritt für das Unternehmen, seine Präsenz in Europa auszubauen.

Die Anlage wird anfangs eine IT-Gesamtkapazität von 81 Megawatt bieten, die sich auf neun Hallen in zwei dreistöckigen Gebäuden verteilt. Das Rechenzentrum soll mindestens die BREEAM-Zertifizierung „Sehr gut“ erhalten und einen jährlichen PUE-Wert von weniger als 1,3 erreichen. Damit werden die Vorgaben der europäischen Energieeffizienzgesetzes für das Jahr 2030 schon vorzeitig erfüllt. Darüber hinaus entspricht es den erwarteten Energieeffizienzzielen der deutschen Gesetzgebung.

Maßnahmen für Nachhaltigkeit

In den beiden Gebäuden des Rechenzentrums werden Methoden der Abwärmenutzung zum Einsatz kommen. So sollen bei voller Auslastung bis zu 40 MW Abwärme in das Heizungsnetz des Campus eingespeist werden können. Die Anlage wird mit erneuerbaren Energien betrieben. Darüber hinaus werden während der gesamten Planungs- und Bauphase Maßnahmen getroffen, um nachhaltige Materialien zu beschaffen und die CO2-Emissionen zu senken.

Besondere Aufmerksamkeit wird Initiativen zur Förderung der biologischen Vielfalt gewidmet. Dazu gehören die ökologische Landschaftsgestaltung, um die biologische Vielfalt zu erhöhen und Lebensräume für wild lebende Tiere zu schaffen, die Bereitstellung von 5.500 Quadratmetern offener Grünfläche und das Pflanzen von über sechzig Bäumen. Über 1.800 Quadratmeter der Gebäudewände und -dächer werden begrünt sein. Dadurch werden Schadstoffe gefiltert, Lärm reduziert, die Wärmeregulierung unterstützt und die Energieeffizienz der Gebäude erhöht.

Die Abrissarbeiten und die Räumung des Geländes sind bereits im Gange und werden im ersten Quartal 2024 abgeschlossen sein. Mit dem Bau wird im dritten Quartal 2024 begonnen, und die ersten Rechenkapazitäten sollen bis zum zweiten Quartal 2026 zur Verfügung stehen.

„Mit 60 MW IT-Kapazität in vier operativen Rechenzentren und weiteren 126 MW in der Entwicklung ist Frankfurt ein unglaublich wichtiger Standort für CyrusOne in Europa. Es ist ein echter Meilenstein, unseren siebten Standort in der Stadt und zugleich unsere bisher größte Entwicklung in Frankfurt zu planen“, erklärt Andreas Paduch, Area Vice President, European Sales bei CyrusOne. „Wir sind sehr erfreut, Beos, ein erfahrenes und innovatives lokales Unternehmen, als Hauptpartner für diesen Bau in Frankfurt Westside zu haben. Dies ist der Beginn einer langjährigen Partnerschaft.“

