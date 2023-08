Huawei stellte vor Kurzem seine glasfaserbasierenden F5G-Netzwerklösungen vor, die verschiedenen Branchen – von Internet Service Providern (ISP) bis zum Finanzsektor – beim Aufbau von nutzerfreundlichen Netzwerken und der Bereitstellung sicherer, schneller und hochverfügbarer Services helfen sollen.

F5G steht für Fifth Generation Fixed Network und beschreibt die nächste Generation des Festnetzes. In Anlehnung an die 5G-Mobilfunktechnik wird sie als fünfte Generation der Festnetztechnik bezeichnet und bietet Gigabit-Breitband-Vernetzung auf Basis von Glasfaser.

Gu Yunbo, bei Huawei verantwortlich für Glasfaserlösungen im Geschäftskundenbereich, erklärte: „ISP-Anbieter müssen sich für die Ära des schnellen Datenwachstums wappnen.“ Mit den hauseigenen Lösungen und Techniken sollen solche Unternehmen ihre Services verbessern und die technischen Grundlagen für beständiges Wachstum legen können.

Für ISP-Unternehmen umfasst die F5G-Netzwerklösung von Huawei mehrere Teillösungen für den Business-to-Home-Bereich (B2H). Dazu zählen unter anderem folgende Bereiche:

FTTR und transparente DIY-Lösungen: Die FTTR-Lösung (Fiber To The Room) basiert auf dem Huawei OptiXstar F30 und unterstützt eine Wi-Fi-Geschwindigkeit von 2 GBit/s sowie 17 Wi-Fi-Hotspots. Außerdem ermögliche sie 100 Prozent Abdeckung, nahtloses Roaming und 128 gleichzeitige Verbindungen. Der Glasfaseranschluss an einzelne Wohnungen und Büros könne den Verkauf von Gigabit-Datenpaketen fördern und dazu beitragen, Einnahmen aus FTTR-Netzwerken und Smart Home-Diensten zu erzielen, so Huaweis Plan.

Do-it-yourself-Tools für Glasfasernetze: Huawei hat ein DIY-Toolset für transparente Glasfaser entwickelt, das die Verkabelung von Hausanschlüssen vereinfachen soll und einfacher zu installieren sei als Netzwerkkabel. Mit den transparenten Glasfaser-Heimwerkzeugen können Benutzer die Verkabelung innerhalb von 20 Minuten für einen Raum und innerhalb eines Tages für eine Wohnung abschließen, so das Versprechen.

10G-PON: Die10-Gigabit-Passive-Optical-Network-Lösung (10G-PON) umfasst die drei Unterkomponenten Flex-PON+, Wi-Fi 6+ und XGS-PON Bridge GW. Diese bieten Unterstützung beim reibungslosen Umstieg auf 10G PON, ohne das Verteilernetz zu ändern oder neue Standorte hinzufügen zu müssen. Die passive Breitbandlösung von Huawei sei außerdem für die künftige 50G-PON-Technik gerüstet.