Glasfaser-Anschlüsse im gesamten Gebäude nutzen

Immer mehr Haushalte sind mit Glasfaser-Anschlüssen versorgt. Doch eine Herausforderung gilt es zu meistern: Die Verteilung der FTTH-Verbindung im ganzen Haus. Denn Home-Office und Entertainment verlangen nach der vollen Bandbreite. devolo hat mit der Giga Bridge eine interessante Lösung entwickelt.

Glasfaser-Ausbau legt deutlich zu

Der Glasfaser-Ausbau, lange Zeit Sorgenkind in der Digital-Strategie der Bundesregierung, legt in Deutschland immer mehr an Tempo zu: Rund 3,4 Millionen Haushalte sind hierzulande bereits mit einem schnellen Fiber-Anschluss ausgestattet. Ende 2021 waren es laut Statista noch 2,6 Millionen Anschlüsse.

Herausforderung: Heimnetz wandert in den Keller

Während der klassische Kabel- oder DSL-Anschluss in der Regel ein Gebäude auf der Wohnetage erreicht, also da, wo die meisten Endgeräte mit dem Heimnetz und dem Internet verbunden werden, befindet sich der Glasfaser-Übergabepunkt zumeist im Keller. Das ist insofern problematisch, da so die gesamte Heimnetz-Infrastruktur von hier aus aufgebaut werden muss. Kein guter Ausgangspunkt, um eine umfassende WLAN-Ausleuchtung zu ermöglichen. Dicke Kellerwände schwächen das Funksignal enorm. Doch das Verlegen von Netzwerkkabeln kommt bei vielen Verbrauchern nicht in Frage, wie eine aktuelle devolo Studie zeigt: Nur gut ein Fünftel, konkret 21 Prozent der Befragten, verlegen LAN-Kabel in ihrem Zuhause. Und so bringt der Aachener Smart-Home-Spezialist einen neuen innovativen Ansatz ins Spiel.

devolo Lösung nutzt die Bestandsverkabelung

Bei seiner neuen Lösung für Glasfaser-Anschlüsse, die unter dem Namen Giga Bridge vermarktet wird, nutzt devolo die Bestandsverkabelung des Hauses, um den Glasfaser-Anschluss in voller Leistung im gesamten Gebäude zu verteilen: Konkret können ein bestehendes Coax-Netz oder die Zweidraht-Leitungen eines Telefonkabels genutzt werden. Diese liegen in vielen Gebäuden vor und werden nun dank der Triple-Play-Dienste der Glasfaser-Anbieter nicht mehr benötigt. devolo nutzt diese bestehende Verkabelung clever und schafft es auf beiden Leitungen die volle Bandbreite des Glasfaser-Anschlusses im gesamten Gebäude zu verteilen, wie Tests der Fachpresse belegen.

Zwei Anwendungs-Szenarien für optimales Glasfaser-Heimnetz

devolo sieht für die Giga Bridge zwei Szenarien im Wohngebäude-Einsatz:

Im Basis-Szenario wird der Glasfaser-Anschluss durch die Giga Bridge über Coax-oder Zweidraht-Leitung zur Wohnetage geleitet; der WLAN-Router kann so wieder am gewohnten Ort im Haus installiert werden.

Im so genannten Multipoint-Szenario wird jeder Coax-Anschluss im Haus zum Netzwerk-Anschluss: So lassen sich auf allen Etagen eines Gebäudes bspw. WLAN-Zugangspunkte einrichten und eine optimale Ausleuchtung des Gebäudes realisieren. Darüber hinaus ist diese Lösung auch für die Installation von IPTV-Boxen optimal.

Perfekte Lösung für lokale Unternehmen und ISPs

devolo bietet die Giga Bridge Lösung als innovatives Produkt im B2B-Umfeld an und adressiert damit sowohl lokale Vertriebspartner sowie Internet Service Provider:

Vertrieb über Systemhäuser und Elektroinstallateure: Mit der Giga Bridge gibt devolo Systemhäusern und Elektroinstallateuren eine innovative Lösung an die Hand, mit der die Herausforderungen der Distribution von Glasfaser-Anschlüssen im Gebäude clever gelöst wird.

Mit der Giga Bridge gibt devolo Systemhäusern und Elektroinstallateuren eine innovative Lösung an die Hand, mit der die Herausforderungen der Distribution von Glasfaser-Anschlüssen im Gebäude clever gelöst wird. Lösung für Internet Service Provider: Anbieter von Glasfaser-Anschlüssen erhalten mit der Giga Bridge ein Produkt, das die Inhouse-Distribution bei ihren Endkunden vereinfacht. Ein optimales Add-On für mehr Kundenzufriedenheit.

devolo Glasfaser Informationsportal & Testpaket-Aktion

Auf seiner Website devolo.de/glasfaser stellt devolo alle Informationen zur Giga Bridge und deren Anwendung bereit.

Stadtwerke, City Carrier, ISPs und Installations-/Ausbaupartner haben zudem die Möglichkeit sich ein kostenloses Testpaket der Giga Bridge zu bestellen, um sich von der innovativen devolo Lösung selbst zu überzeugen.

