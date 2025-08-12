AOC/MMD launcht Partnerprogramm für SMB

Lars Michelsen, Sales Manager Distribution DE/AT (links) und Lutz Hardge, Regional Sales Director DACH bei AOC/MMD

Mit einem neuen Partnerprogramm zielt AOC/MMD auf kleine und mittelständische Unternehmen. Das SMB-Programm bietet Resellern zahlreiche Benefits. Vor allem aber verspricht ihnen der Hersteller europaweit stabile Einkaufspreise für ausgewählte Monitormodelle.

AOC/MMD hat eine neues europaweites Partnerprogramm speziell für kleine und mittelständische Unternehmen aufgelegt. Damit will der Anbieter von Office- und Gaming-Monitoren, der auch Markenlizenzpartner von Philips-Monitoren ist, Resellerpartner gezielt für dieses Kundensegment unterstützen und ihnen neue Wachstumschancen eröffnen.

„Kleine und mittelständische Unternehmen sind für uns ein strategisch wichtiger Markt“, erklärt Lutz Hardge, Regional Sales Director D-A-CH bei MMD Monitors & Displays und AOC International. „Mit dem neuen SMB-Programm schaffen wir für Fachhändler optimale Rahmenbedingungen, Kunden aus diesem Segment mit leistungsstarken, nachhaltigen Displaylösungen zu versorgen. Gleichzeitig bieten wir ihnen die Möglichkeit, von direktem Support und Planungssicherheit zu profitieren.“

Stabile Preise und persönliche Betreuung

Ein zentrales Element des Programms ist das Preismodell: Es soll Resellern europaweit stabile Einkaufspreise für ausgewählte Monitormodelle von Philips und AOC sichern. Außerdem bekommen die Händler feste Ansprechpartner im Vertriebsteam, die sie mit individueller Beratung und kompetenter Projektbegleitung unterstützen – von der Auswahl passender Geräte bis zur Angebotserstellung.

Darüber hinaus bieten AOC/MMD registrierten Partnern Demogeräte für Teststellungen, einen exklusiven Zugang zum Partnerportal sowie die Möglichkeit zur Projektregistrierung an.

Der Markt für professionelle Monitore boomt, wie Lars Michelsen, Sales Manager Distribution DE/AT, berichtet. Besonders gefragt seien größere Bildschirmformate ab 34 Zoll sowie Displays mit hoher Auflösung, USB-C-Docking und energieeffizienten Funktionen. Die Marken Philips und AOC profitierten von der wachsenden Nachfrage im SMB-Bereich, insbesondere seit dem Wandel hin zu hybriden Arbeitsplätzen nach der COVID-19-Pandemie.

„Wir sehen eine starke Dynamik im SMB-Segment“, betont Michelsen. „Gefragt sind zunehmend funktionale, flexible und zugleich nachhaltige Lösungen. Mit neuen Produktlinien wie der Philips B2000/B3000-Serie oder der neuen AOC E4-Serie bedienen wir gezielt diese Anforderungen.“

