Connect professional hat vor kurzem die Ergebnisse seiner jährlichen „products of the year“ Leserwahl bekanntgegeben. Dabei steht Magenta Telekom gleich zweifach an der Spitze: Das Unternehmen sicherte sich den ersten Platz in den Kategorien „Business Internet & Festnetz“ und „Business Mobilfunk“.

Magenta Telekom setzt Maßstäbe im B2B-Sektor

Das branchenübergreifende Magazin connect professional – ein wertvoller Maßstab für Fachleute in Telekommunikation und IT – hat vor kurzem seine Ergebnisse der connect professional Leserwahl 2023 bekannt gegeben, die dieses Jahr erstmals auch den österreichischen Anbietermarkt untersuchte. Die Leser*innen, Fachleute aus einer Vielzahl von Branchen und Unternehmensgrößen, haben in einer Umfrage die besten Produkte und Dienstleistungen im ITK-Sektor gekürt.

Dabei überzeugte Magenta Telekom auf ganzer Linie und sicherte sich gleich zwei bedeutende Siege bei über 34.600 abgegebenen Stimmen in 19 Kategorien, unter anderem Collaboration, Cybersecurity, Netzwerkinfrastruktur: Das Unternehmen erlangte den 1. Platz sowohl in der Kategorie „Carrier Österreich – Business Internet & Festnetz“ als auch „Carrier Österreich – Business Mobilfunk“, und bewies damit seine herausragende Position im österreichischen Markt. Damit liegt Magenta vor A1 und Drei auf Platz eins.

Festnetz-Infrastruktur und Digitalisierung im Fokus

In einer Zeit, in der sich technologische Trends rasant entwickeln – von Mediastreaming über Clouddienste bis hin zur IP-Telefonie – ist die Verlässlichkeit der digitalen Infrastruktur ausschlaggebend. Dabei sind nicht nur Geschwindigkeit und Bandbreite entscheidend, sondern auch Zuverlässigkeit und Support. Für alle Unternehmen ist Zugang zu modernster Technologie matchentscheidend. Magenta Telekom arbeitet kontinuierlich daran, Österreich zu digitalisieren.

Mit 1,55 Millionen Gigabit-Anschlüssen im Glasfaserkabelnetz ist Magenta der führende Highspeed-Internet-Anbieter des Landes und versorgt etwas mehr als ein Drittel aller Haushalte und Betriebe in Österreich mit Gigabit-Internet. Magenta Telekom ist somit mit großem Abstand der führende Anbieter im Bereich der Highspeed-Internet-Anschlüsse.

Magenta Telekom plant bis zum Jahr 2030 rund zwei Milliarden Euro in den Netzausbau zu investieren. Das größte Gigabit-Netz des Landes bleibt auch in Zukunft führend bei ultraschnellem Internet sowohl im Festnetz als auch im Mobilfunk, wo der 5G Ausbau zügig voranschreitet

Magenta Business als Digitalisierungspartner

Aufbauend auf die modernsten Netztechnologien unterstützt Magenta Business als zuverlässiger Partner bei der Digitalisierung von Unternehmen aller Branchen und Größen in Österreich – mit maßgeschneiderten Lösungen, von der Telefonanlage bis zur Entwicklung digitaler Produkte und Prozesse, individuellen Tarifen und Kombiangeboten, leistungsstarker Hardware sowie Cloud- und Security-Lösungen. Die Smart-City-Lösungen von Magenta Business bieten eine sichere Kommunikation zwischen Menschen, Gebäuden, Maschinen, Anlagen, Fahrzeugen und Infrastruktureinrichtungen. Neben Lösungen wie Luftgütemessung, Condition Monitoring, einer intelligenten Fuhrparklösung oder Smart Watering bietet Magenta auch eine Smart-Waste-Gesamtlösung.

Grundlage für all diese Produkte und Lösungen ist eine gut funktionierende und moderne Netz-Infrastruktur – denn nur ein leistungsfähiges Netz bildet die Basis für die digitale Zukunft von Unternehmen.

„Geschäftskunden erwarten ein ausgezeichnetes Service sowie höchste Verfügbarkeit unserer Netze und Produkte. Um das zu gewährleisten und uns ständig weiter zu verbessern, hören wir auf das Feedback unserer Kund*innen und investieren jedes Jahr Rekordsummen in unsere Netzinfrastrukturen. Die connect professional Auszeichnung freut mich daher ganz besonders, sie ist auch eine großartige Bestätigung für unsere Teams, die täglich mit großem Einsatz Dienste für unsere Kunden leisten“, sagt Werner Kraus, Chief Commercial Officer Business Magenta Telekom.

Neben der Auszeichnung für den B2B-Bereich hat Magenta auch den renommierten connect Netztest im Bereich Festnetz-Internet gewonnen.

