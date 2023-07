Als neuer Senior Vice President soll Sascha Lekic künftig den Ausbau des Smartphone-Geschäfts bei Gigaset vorantreiben. Mit seiner Expertise will sich der Hersteller besonders im Business-Segment eine stärkere Position erarbeiten.

Gigaset holt sich mit Sascha Lekic einen erfahrenen Manager ins Team, der bereits bei diversen Hardware- und Smartphone-Herstellern in der Verantwortung stand und über entsprechend tiefe Einblicke in den ITK-Markt verfügt. In knapp drei Jahrzehnten entwickelte er eine fundierte Expertise in den zentralen Bereichen Vertrieb, Marketing und Geschäftsentwicklung und sammelte reichlich Führungserfahrung. Neben BlackBerry und Lenovo war Lekic auch bereits bei den beiden Smartphone-Marktführern Samsung und Apple in leitenden Positionen tätig und kümmerte sich dort als Director B2B jeweils vorrangig um den Ausbau des B2B-Geschäfts.

Genau diese Aufgabe fällt ihm nun auch bei Gigaset zu, wo er ab dem 1. August als Senior Vice President (SVP) fungiert. Dabei kann er unter anderem auf die hochmoderne Industrie-4.0-Produktion in Bocholt setzen, dank der Gigaset sowohl Endkunden als auch Unternehmen individualisierte Lösungen anbieten kann. Zudem schreibt sich der deutsche Hersteller auf die Fahne, eine tiefgreifende Integration der Geräte und Lösungen in die bestehende IT-Infrastruktur der Kunden zu ermöglichen. Neben den Kunden wissen das auch die B2B-Partner zu schätzen. Jüngster Beweis dafür ist die Auszeichnung des Gigaset GX6 Pro zum Product oft he Year 2023 durch die Fachleserschaft der connect professional.

„Mit Sascha Lekic haben wir einen hochqualifizierten und erfahrenen Top-Manager für unser Team gewonnen. Seine profunden Kenntnisse im Smartphone-Business und seine Vertrautheit mit den Besonderheiten des B2B-Geschäfts sind ein großer Gewinn für unser Unternehmen“, freut sich Gigaset-CEO Dr. Magnus Ekerot über die Verstärkung. Lekic habe über die Jahre hinweg eindrucksvoll gezeigt, dass er in der Lage sei, Geschäftsbereiche nachhaltig zu expandieren. „Nun gilt es, dieses Potenzial für unser Smartphone-Segment zu nutzen“, so Ekerot weiter.