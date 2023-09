Die Absicherung von IT-Infrastruktur gegen Cyberbedrohungen ist eine große Herausforderung. Eine Lösung für dieses Problem ist, sich extern professionelle Hilfe zu holen – zum Beispiel mit G DATA 365 Managed Endpoint Detection and Response (kurz Managed EDR).

Cyberkriminelle sind nicht nur tagsüber zu regulären Arbeitszeiten aktiv. Sie nutzen ebenso Feiertage, Wochenenden und Nächte, um Unternehmen anzugreifen. Das zeigt: IT-Sicherheit ist eine Rund-um-die-Uhr-Aufgabe. Die IT-Systeme müssen immer im Auge behalten werden und im Fall einer Attacke muss eine sofortige Reaktion erfolgen, um große Schäden abzuwenden. Dies können Unternehmen häufig kaum leisten und daher lohnt sich der Einsatz von Managed EDR. Dabei überwachen gut ausgebildete IT-Security-Spezialisten alle Aktivitäten auf den Endpunkten und stoppen Cyberangriffe – egal zu welcher Uhrzeit.

Expertenschutz von G DATA rund um die Uhr

Das Monitoring übernimmt bei G DATA 365 Managed Endpoint Detection and Response ein Team von erfahrenen Analysten. Sie sind 24 Stunden täglich und an sieben Tagen in der Woche im Einsatz und werten die Ergebnisse der Sensorik aus. Dabei verifizieren sie zunächst, ob es sich um eine Attacke handelt. Ist dies der Fall, wird der Angriff genauestens analysiert. Danach erfolgt eine umgehende Reaktion und eine Einleitung von Gegenmaßnahmen, wie zum Beispiel das Separieren eines betroffenen Endpoints oder Dienstes vom Netzwerk. Unternehmen werden zudem über den Vorfall informiert, in dringenden Fällen auch per Anruf. Sollte eine Mitwirkung durch die eigene IT-Abteilung nötig sein, geben die Experten von G DATA klare Handlungsempfehlungen.

Alle Informationen laufen in einer Webkonsole zusammen, in der IT-Teams in Echtzeit eine Übersicht darüber erhalten, ob und welche Security-Vorfälle es gab und welche Maßnahmen die Analysten von G DATA ergriffen haben. Zudem finden sie hier Handlungsempfehlungen, wenn diese nötig sind.

G DATA als vertrauensvoller Partner

Kunden profitieren beim Einsatz einer gemanagten EDR-Lösung von G DATA von der gebündelten Expertise des Cyber-Defense-Unternehmens. Alle Fachabteilungen sind am G DATA Campus in Bochum angesiedelt. Unternehmen stehen persönliche Ansprechpartner mit Rat und Tat zur Seite. Firmen können im Fall von Pro-blemen zudem den mehrfach ausgezeichneten 24/7-Support in deutscher Sprache kontaktieren. Dabei kann der Service auch auf die Expertise von 30 Analystinnen und Analysten oder des Incident-Response-Teams zurückgreifen. Das Cyber-Defense-Unternehmen setzt auf eine direkte Betreuung auf Augenhöhe. Zudem greift G DATA auf eine selbst entwickelte Software für die Angriffserkennung zurück, die stetig auf Basis von Kundenfeedback weiterentwickelt wird – direkt am Bochumer Campus.

Beim Onboarding setzt das Cyber-Defense-Unternehmen auf eine individuelle Beratung. Dabei wird aktiv über den Datenschutz aufgeklärt und festgelegt, auf welchen Endpoints welche spezifische Response erfolgen soll: Von vollständiger Entscheidungsfreiheit über gemeinsame Absprachen bis hin zu gar keiner Response ist alles möglich. Das Onboarding erfolgt wahlweise durch G DATA oder gemeinsam mit einem zusätzlichen IT-Security-Dienstleister.

Ein weiterer Vorzug der Dienstleistung von G DATA CyberDefense: Die verarbeiteten Daten verbleiben ausschließlich in Deutschland auf den Servern des strategischen Partners IONOS in Frankfurt am Main und Berlin sowie auf den unternehmenseigenen Servern am Bochumer Hauptsitz. Damit unterliegen die Informationen den strengen deutschen Datenschutzgesetzen und der EU-Datenschutzgrundversorgung. Der Schutz der Kundendaten hat für G DATA CyberDefense neben dem Schutz vor Cybergefahren oberste Priorität.

Mehr Informationen zu G DATA 365 Managed Endpoint Detection and Response und die Möglichkeit einer kostenlosen Live-Demo unter: www.gdata.de/medr