Startseite > Datacenter & Verkabelung > Rittal stellt Online-Konfigurator für RiMatrix vor

Digital konfigurierbare IT-Infrastruktur

Rittal stellt Online-Konfigurator für RiMatrix vor

28. August 2025, 9:30 Uhr | Diana Künstler
Mit dem RiMatrix Data Center Konfigurator von Rittal lassen sich Rack, Power, Cooling, Monitoring und Sicherheitsmechanismen schnell planen.
© Rittal

Rittal bietet mit dem RiMatrix Data Center Konfigurator ein webbasiertes Tool, das die Planung von Rechenzentren vereinfachen soll. Nutzer erhalten damit rund um die Uhr Zugriff auf eine plausible Erstkonfiguration für IT-Infrastrukturprojekte inklusive Visualisierung und direkter Angebotsanfrage.

Mit dem RiMatrix Data Center Konfigurator will Rittal Unternehmen die initiale Planung von Rechenzentren erleichtern. Das browserbasierte Tool sei rund um die Uhr verfügbar und erlaube mit wenigen Eingaben eine individuelle Zusammenstellung wesentlicher IT-Infrastrukturelemente – darunter Rack-Systeme, Stromversorgung, Kühlung, Monitoring und Sicherheitsmechanismen. Ziel sei es, eine belastbare Ausgangsbasis für weiterführende Projektgespräche zu schaffen.

Intelligente Plausibilitätsprüfung und 3D-Visualisierung

Carina Schmidt, Rittal
Carina Schmidt, Solution Sales IT bei Rittal: „Der neue Konfigurator soll keine Beratung ersetzen. Die langjährige Erfahrung unserer Fachleute werden wir weiter vollständig für verlässliche IT-Infrastruktur unserer Kunden einbringen“, sagt Carina Schmidt, Solution Sales IT bei Rittal: „Es geht um den zusätzlichen Service, jederzeit schnell eine plausible erste Übersicht zu erhalten.“
© Rittal

Laut Hersteller analysiere der Konfigurator alle Eingaben automatisiert auf technische Konsistenz. Das Tool greife dabei auf eine interne Logik zurück, die gängige Abhängigkeiten innerhalb der RiMatrix-Plattform berücksichtige. Die Ergebnisse würden als 3D-Modell visualisiert und um eine vollständige Stückliste ergänzt. Zudem bestehe die Möglichkeit, direkt eine Angebotsanfrage zu stellen oder eine Fachberatung anzufordern.

Rittal betont, dass der Konfigurator eine erste Orientierungshilfe darstelle, jedoch keine individuelle Fachberatung ersetzen solle. Die Kombination aus Online-Tool und persönlicher Beratung solle die Projektvorbereitung beschleunigen und die Grundlage für eine fundierte Entscheidungsfindung in IT-Infrastrukturprojekten liefern.

Zum Konfigurator geht es hier

Skalierbarkeit und Integration in Enterprise-Umgebungen

Das RiMatrix-System gelte laut Anbieter als modular skalierbar und lasse sich in bestehende Enterprise-IT-Infrastrukturen integrieren. Rittal verweist auf die Möglichkeit, individuelle Anforderungen durch standardisierte Bausteine abzubilden, was insbesondere bei schnell wachsenden Infrastrukturprojekten von Vorteil sei.

Rittal GmbH & Co. KG Rechenzentrum IT-Infrastruktur/Rechenzentrum

Deutschlands KI-Pläne

Leuchtturm oder Schlusslicht Europas?

Halbjahresumsatz über einer Milliarde

Wortmann-Gruppe bestätigt stabile Geschäftsentwicklung

Digitale Souveränität Europas als Ziel

mgm und StackIT schließen Partnerschaft

Video

Mainframe bleibt kritisch

Neuer IT-Dienstleister KOMI Group

Konica Minolta gliedert IT-Infrastruktur-Business aus

