Search Icon
ConnectProfessional Logo
Search Icon
Startseite > Netzwerke & IT-Infrastruktur > Die richtige Balance mit der Lenovo Neptune®-Flüssigkeitskühlung

Advertorial: Nachhaltigkeit und KI

Die richtige Balance mit der Lenovo Neptune®-Flüssigkeitskühlung

22. August 2025, 13:00 Uhr | Lenovo
KI-Balance erreichen - Nachhaltigkeit auf dem Weg zur Innovation
© Lenovo

Die KI- und HPC-Leistung von Systemen lassen sich mit der Lenovo Neptune-Flüssigkeitskühlung der 6. Generation stark verbessern. Gestützt auf mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung steigern die Standards die Effizienz, Leistung und Nachhaltigkeit für HPC, KI und maschinelles Lernen.

Die Flüssigkeitskühlungstechnologien von Lenovo Neptune® gewinnen angesichts steigender Energiekosten, der Klimaerwärmung und dem zunehmenden Einsatz von KI-Anwendungen und -Workloads zunehmend an Bedeutung.

Wenn es um Nachhaltigkeit geht, kann KI ein Dilemma darstellen. Einerseits kann Ihnen KI helfen, Lösungen für Herausforderungen in puncto Nachhaltigkeit zu finden. Auf der anderen Seite jedoch erfordert die immense Rechenleistung, die neue Erkenntnisse ermöglicht und Innovationen vorantreibt, Unmengen an Energie.

Die Herausforderung besteht darin, die Balance zwischen dem Streben nach Innovation und Verpflichtungen zum Umweltschutz zu finden. Wir bei Lenovo sind der Meinung, dass sich KI und Nachhaltigkeit nicht ausschließen. Beide können nebeneinander existieren und bei verantwortungsvollem Einsatz einen Wettbewerbsvorteil darstellen. Aus diesem Grund bieten wir Unterstützung dabei an, die Ressourcennutzung bei jedem Schritt Ihrer KI-Reise zu optimieren.

Energieeffizienz der Infrastruktur steigern

Wenn Sie in Ihrem Unternehmen KI-Anwendungen einsetzen, steigen die Anforderungen an Ihre Infrastruktur, und die zusätzliche Rechenleistung erzeugt viel Wärme. In vielen Rechenzentren benötigen die Kühlsysteme etwa 40 % des gesamten Energieverbrauchs.

Es kommt darauf an, jedes Watt optimal zu nutzen – weniger Energie für die Kühlung bedeutet mehr Energie für die Rechenleistung. Sie können Ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen, indem Sie leistungshungrige Workloads mit Lenovo Neptune® Liquid Cooling bereitstellen.

Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der Flüssigkeitskühlung und Hunderten von Patenten nutzen wir unser Know-how in den Bereichen Supercomputing, HPC und KI, damit Sie rechenintensive Hochleistungs-Workloads in jeder Größenordnung bereitstellen können.

Um Ihnen dabei zu helfen, die Machbarkeit der Implementierung einer direkten Flüssigkeitskühlung zu ermitteln, bieten wir über die Lenovo Power and Cooling Services detaillierte Entwurfsprojekte und Workshops an. Wir unterstützen Sie bei der Bestimmung der Eignung Ihres Standorts und stellen einen allgemeinen Ansatz für das Implementierungsdesign bereit.

In Fällen, in denen eine Flüssigkeitskühlung keine Option darstellt, ermöglichen unsere Partnerschaften mit führenden Colocation-Unternehmen den einfachen Zugang zu Neptune®-fähiger Infrastruktur für private KI-Workloads.

Nahtlose Implementierung der Flüssigkeitskühlung sicherstellen

Die Implementierung einer Flüssigkeitskühlung im Rechenzentrum erfordert spezielle Fähigkeiten und fundiertes Fachwissen. Beides ist intern häufig nur schwer zu finden. Mit über 12 Jahren Neptune® Erfahrung bieten wir im Rahmen der Lenovo Power and Cooling Services alles Nötige, um Ihr Neptune® System in Betrieb zu nehmen, einschließlich fachkundiger Beschaffung, Installation und Inbetriebnahme.

Unsere neue Lenovo Neptune® Flüssigkeitskühlung der 6. Generation treibt das KI-Zeitalter voran und ermöglicht es Ihnen so Ihre KI- und HPC-Leistung zu steigern.

Warum sollten Sie unsere Lenovo Flüssigkeitskühlungstechnologie wählen?

  • Leistung: Die Lenovo Neptune® Flüssigkeitskühlung steigert die CPU-, GPU- und Systemgeschwindigkeit und liefert schnellere Ergebnisse für neue Server-Workloads wie KI und HPC.
  • Nachhaltigkeit: Erfüllen Sie Umweltziele und unterstützen Sie Initiativen zur Verringerung des Kohlendioxidausstoßes, ohne auf die Rechenleistung zu verzichten, die Ihr Unternehmen benötigt, um wettbewerbsfähig und erfolgreich zu sein. Wir von Lenovo sind mit der Einführung der Lenovo Neptune® Direct Water-Cooling Standards führend im Bereich nachhaltiger Innovationen für Rechenzentren. Durch die Verwendung von wärmerem Wasser (30–45 °C) und die geringere Abhängigkeit von Luftkühlung kann Lenovo Neptune® den Energieverbrauch um 7–10 % senken.
  • Dichte: Lenovo Neptune® bietet mehr Rechenleistung in einem kompakten Format, um Ihre anspruchsvollsten Workloads zu bewältigen.
  • Wettbewerbsvorteil: Hochleistungsrechner ermöglichen Ihrem Unternehmen eine schnellere Markteinführung, wissenschaftliche Durchbrüche und Forschungszuschüsse. Sie liefern schneller Ergebnisse.
  • Überblick: KI-gesteuerte Hochleistungsanwendungen stoßen häufig an Systemgrenzen und steigern den Energiebedarf. Unsere 6. Generation der Lenovo Neptune® Flüssigkeitskühlung löst dies mit effizienter Wärmeableitung auf Flüssigkeitsbasis – für Spitzenleistung und deutlich höhere
  • Energieeffizienz im Vergleich zur Luftkühlung: Für Organisationen ohne eigene Flüssigkeitskühlung arbeiten wir mit führenden Co-Location-Anbietern zusammen, um Neptune®-fähige Infrastrukturen für private Workloads bereitzustellen.

Ausgezeichnet u. a. mit dem HPCwire Best HPC Server Produkt 2023, CRN Best Green Energy Product 2024 und dem SEAL Sustainable Product Award 2024, steht Neptune® für energieeffiziente Leistung.

Die Lenovo Neptune®-Technologie umfasst:

  • Neptune®: Warmwasserkühlung ganzer Systeme (zur Wärmerückgewinnung)
  • Neptune® Core: Kühlung auf Komponentenebene (CPUs, GPUs, Arbeitsspeicher) zur Reduzierung des Luftstrombedarfs
  • Neptune® Air: Flüssigkeitsgestützte Kühlung in luftbasierten Systemen
  • Rücktür-Wasserkühlung auf Rack-Ebene
  • EAR und XClarity Energy Manager für optimierte Leistungsaufnahme

Wir von Lenovo bieten Ihnen die Beratung und Designservices für eine passgenaue Implementierung.

Weitere Informatioen gibt es auf der Neptune Page https://www.lenovo.com/de/de/servers-storage/neptune/

Mehr erfahen Sie auf dem Webinar-Tag "Energieffizientes Rechenzentrum" von connect professional. Alle Informationen dazu und die Möglichkeit zur kostenlosen Registrierung finden Sie hier

 

 

 

Anbieter zum Thema

Rittal GmbH & Co. KG
AixpertSoft GmbH
Riello UPS GmbH
Panduit
Vertiv GmbH
Matchmaker+
zu Matchmaker+

Lesen Sie mehr zum Thema

Lenovo Lenovo (Deutschland) GmbH Lenovo Deutschland Kühlung/Klimatisierung Rechenzentrum IT-Infrastruktur/Rechenzentrum
Jetzt kostenfreie Newsletter bestellen!

Weitere Artikel zu Lenovo

Lenovo behält nur PC-Geschäft

Aldi-Marke Medion wird filetiert

CO2-Bilanzierung und Kreislaufoptionen

Lenovo bringt modulares DaaS for Sustainability auf den Markt

Supportende für Windows 10 wirkt

Channel erwartet steigende PC-Verkäufe

Lenovo Channel Kick-off 2025

„KI ist im Mainstream angekommen“

Erfahrener Manager aus eigenen Reihen

Lenovo hat einen neuen Channel-Chef

Weitere Artikel zu Lenovo (Deutschland) GmbH

ThinkShield Solutions

Lenovo launcht Sicherheitspaket für kleine IT-Teams

General Manager ISG

Neuer EMEA-Chef für Lenovos Infrastrukturgeschäft

Erweiterte ThinkPad P-Serie

Lenovo: Neue Workstations und Laptops für professionelle Anwender

Künstliche Intelligenz

Potenzial von KI für die Telekommunikationsbranche

Neue Jobs für Rootsey und Krebs

Lenovo verändert Führungsstruktur

Weitere Artikel zu Lenovo Deutschland

Lenovo stellt ThinkEdge SE100 vor

Kompakter KI-Server für das Edge Computing

Mobile World Congress 2025

Lenovo stellt Laptop mit überlangem Display vor

Lenovo präsentiert ThinkSystem ST45 V3

Optimierter Tower-Server für KMUs und Remote Work

KI in TVs, Chips und PCs

Das sind die heißesten Trends von der CES

Synergy Research Group

Rechenzentrumsausrüstung boomt dank KI

Weitere Artikel zu Kühlung/Klimatisierung

Umgang mit der F-Gas-Verordnung

Aggreko mit Tipps zur F-Gas-Regulierung

Schäfer IT-Systems: Slave und Master

Kühlsystem für dezentrale IT-Anwendungen

Schäfer: InRack-DLC-Systeme

Energiesparende Kühlung mit Wärmerückgewinnung

Carrier: Neue Suite für RZs vorgestellt 

Energieeffizientes Wärme-Management im Rechenzentrum

Rittal: Megawatt-Kühlung für KI

Liquid-to-Liquid-Lösungen entwickeln sich zum Standard

Weitere Artikel zu Rechenzentrum

Deutschlands KI-Pläne

Leuchtturm oder Schlusslicht Europas?

Advertorial

Das Rechenzentrum auf dem Weg zum Energiezentrum

Digitale Souveränität Europas als Ziel

mgm und StackIT schließen Partnerschaft

Extremwetter in Europa und die Folgen

"Es braucht mehr Rechenleistung bei geringerem Flächenverbrauch"

Bebauungsplan in Kraft

Maincubes: Campusentwicklung in Nauen geht in die Umsetzung

Weitere Artikel zu IT-Infrastruktur/Rechenzentrum

Halbjahresumsatz über einer Milliarde

Wortmann-Gruppe bestätigt stabile Geschäftsentwicklung

Neuer IT-Dienstleister KOMI Group

Konica Minolta gliedert IT-Infrastruktur-Business aus

Digitale Verwaltung in Hessen

O2 Telefónica und Ekom21 vernetzen 350. Verwaltungsstandort

AWS wächst schwächer als Rivalen

Amazon verunsichert die Wall Street

Markus Hollerbaum leitet Solutions-Team

Also baut Vertrieb fürs Lösungsgeschäft aus

Matchmaker+
elektrofachkraft.de

elektrofachkraft.de
AfB gemeinnützige GmbH

AfB gemeinnützige GmbH
comTeam Systemhaus GmbH

comTeam Systemhaus GmbH
kiwiko eG - IT-Expertennetzwerk

kiwiko eG - IT-Expertennetzwerk
Xelion GmbH

Xelion GmbH
HP Deutschland GmbH

HP Deutschland GmbH