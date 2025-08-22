Die richtige Balance mit der Lenovo Neptune®-Flüssigkeitskühlung

KI-Balance erreichen - Nachhaltigkeit auf dem Weg zur Innovation

Die KI- und HPC-Leistung von Systemen lassen sich mit der Lenovo Neptune-Flüssigkeitskühlung der 6. Generation stark verbessern. Gestützt auf mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung steigern die Standards die Effizienz, Leistung und Nachhaltigkeit für HPC, KI und maschinelles Lernen.

Die Flüssigkeitskühlungstechnologien von Lenovo Neptune® gewinnen angesichts steigender Energiekosten, der Klimaerwärmung und dem zunehmenden Einsatz von KI-Anwendungen und -Workloads zunehmend an Bedeutung.

Wenn es um Nachhaltigkeit geht, kann KI ein Dilemma darstellen. Einerseits kann Ihnen KI helfen, Lösungen für Herausforderungen in puncto Nachhaltigkeit zu finden. Auf der anderen Seite jedoch erfordert die immense Rechenleistung, die neue Erkenntnisse ermöglicht und Innovationen vorantreibt, Unmengen an Energie.

Die Herausforderung besteht darin, die Balance zwischen dem Streben nach Innovation und Verpflichtungen zum Umweltschutz zu finden. Wir bei Lenovo sind der Meinung, dass sich KI und Nachhaltigkeit nicht ausschließen. Beide können nebeneinander existieren und bei verantwortungsvollem Einsatz einen Wettbewerbsvorteil darstellen. Aus diesem Grund bieten wir Unterstützung dabei an, die Ressourcennutzung bei jedem Schritt Ihrer KI-Reise zu optimieren.

Energieeffizienz der Infrastruktur steigern

Wenn Sie in Ihrem Unternehmen KI-Anwendungen einsetzen, steigen die Anforderungen an Ihre Infrastruktur, und die zusätzliche Rechenleistung erzeugt viel Wärme. In vielen Rechenzentren benötigen die Kühlsysteme etwa 40 % des gesamten Energieverbrauchs.

Es kommt darauf an, jedes Watt optimal zu nutzen – weniger Energie für die Kühlung bedeutet mehr Energie für die Rechenleistung. Sie können Ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen, indem Sie leistungshungrige Workloads mit Lenovo Neptune® Liquid Cooling bereitstellen.

Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der Flüssigkeitskühlung und Hunderten von Patenten nutzen wir unser Know-how in den Bereichen Supercomputing, HPC und KI, damit Sie rechenintensive Hochleistungs-Workloads in jeder Größenordnung bereitstellen können.

Um Ihnen dabei zu helfen, die Machbarkeit der Implementierung einer direkten Flüssigkeitskühlung zu ermitteln, bieten wir über die Lenovo Power and Cooling Services detaillierte Entwurfsprojekte und Workshops an. Wir unterstützen Sie bei der Bestimmung der Eignung Ihres Standorts und stellen einen allgemeinen Ansatz für das Implementierungsdesign bereit.

In Fällen, in denen eine Flüssigkeitskühlung keine Option darstellt, ermöglichen unsere Partnerschaften mit führenden Colocation-Unternehmen den einfachen Zugang zu Neptune®-fähiger Infrastruktur für private KI-Workloads.

Nahtlose Implementierung der Flüssigkeitskühlung sicherstellen

Die Implementierung einer Flüssigkeitskühlung im Rechenzentrum erfordert spezielle Fähigkeiten und fundiertes Fachwissen. Beides ist intern häufig nur schwer zu finden. Mit über 12 Jahren Neptune® Erfahrung bieten wir im Rahmen der Lenovo Power and Cooling Services alles Nötige, um Ihr Neptune® System in Betrieb zu nehmen, einschließlich fachkundiger Beschaffung, Installation und Inbetriebnahme.

Unsere neue Lenovo Neptune® Flüssigkeitskühlung der 6. Generation treibt das KI-Zeitalter voran und ermöglicht es Ihnen so Ihre KI- und HPC-Leistung zu steigern.

Warum sollten Sie unsere Lenovo Flüssigkeitskühlungstechnologie wählen?

Leistung : Die Lenovo Neptune® Flüssigkeitskühlung steigert die CPU-, GPU- und Systemgeschwindigkeit und liefert schnellere Ergebnisse für neue Server-Workloads wie KI und HPC.

: Die Lenovo Neptune® Flüssigkeitskühlung steigert die CPU-, GPU- und Systemgeschwindigkeit und liefert schnellere Ergebnisse für neue Server-Workloads wie KI und HPC. Nachhaltigkeit : Erfüllen Sie Umweltziele und unterstützen Sie Initiativen zur Verringerung des Kohlendioxidausstoßes, ohne auf die Rechenleistung zu verzichten, die Ihr Unternehmen benötigt, um wettbewerbsfähig und erfolgreich zu sein. Wir von Lenovo sind mit der Einführung der Lenovo Neptune® Direct Water-Cooling Standards führend im Bereich nachhaltiger Innovationen für Rechenzentren. Durch die Verwendung von wärmerem Wasser (30–45 °C) und die geringere Abhängigkeit von Luftkühlung kann Lenovo Neptune® den Energieverbrauch um 7–10 % senken.

: Erfüllen Sie Umweltziele und unterstützen Sie Initiativen zur Verringerung des Kohlendioxidausstoßes, ohne auf die Rechenleistung zu verzichten, die Ihr Unternehmen benötigt, um wettbewerbsfähig und erfolgreich zu sein. Wir von Lenovo sind mit der Einführung der Lenovo Neptune® Direct Water-Cooling Standards führend im Bereich nachhaltiger Innovationen für Rechenzentren. Durch die Verwendung von wärmerem Wasser (30–45 °C) und die geringere Abhängigkeit von Luftkühlung kann Lenovo Neptune® den Energieverbrauch um 7–10 % senken. Dichte : Lenovo Neptune® bietet mehr Rechenleistung in einem kompakten Format, um Ihre anspruchsvollsten Workloads zu bewältigen.

: Lenovo Neptune® bietet mehr Rechenleistung in einem kompakten Format, um Ihre anspruchsvollsten Workloads zu bewältigen. Wettbewerbsvorteil : Hochleistungsrechner ermöglichen Ihrem Unternehmen eine schnellere Markteinführung, wissenschaftliche Durchbrüche und Forschungszuschüsse. Sie liefern schneller Ergebnisse.

: Hochleistungsrechner ermöglichen Ihrem Unternehmen eine schnellere Markteinführung, wissenschaftliche Durchbrüche und Forschungszuschüsse. Sie liefern schneller Ergebnisse. Überblick : KI-gesteuerte Hochleistungsanwendungen stoßen häufig an Systemgrenzen und steigern den Energiebedarf. Unsere 6. Generation der Lenovo Neptune® Flüssigkeitskühlung löst dies mit effizienter Wärmeableitung auf Flüssigkeitsbasis – für Spitzenleistung und deutlich höhere

: KI-gesteuerte Hochleistungsanwendungen stoßen häufig an Systemgrenzen und steigern den Energiebedarf. Unsere 6. Generation der Lenovo Neptune® Flüssigkeitskühlung löst dies mit effizienter Wärmeableitung auf Flüssigkeitsbasis – für Spitzenleistung und deutlich höhere Energieeffizienz im Vergleich zur Luftkühlung: Für Organisationen ohne eigene Flüssigkeitskühlung arbeiten wir mit führenden Co-Location-Anbietern zusammen, um Neptune®-fähige Infrastrukturen für private Workloads bereitzustellen.

Ausgezeichnet u. a. mit dem HPCwire Best HPC Server Produkt 2023, CRN Best Green Energy Product 2024 und dem SEAL Sustainable Product Award 2024, steht Neptune® für energieeffiziente Leistung.

Die Lenovo Neptune®-Technologie umfasst:

Neptune®: Warmwasserkühlung ganzer Systeme (zur Wärmerückgewinnung)

Neptune® Core: Kühlung auf Komponentenebene (CPUs, GPUs, Arbeitsspeicher) zur Reduzierung des Luftstrombedarfs

Neptune® Air: Flüssigkeitsgestützte Kühlung in luftbasierten Systemen

Rücktür-Wasserkühlung auf Rack-Ebene

EAR und XClarity Energy Manager für optimierte Leistungsaufnahme

Wir von Lenovo bieten Ihnen die Beratung und Designservices für eine passgenaue Implementierung.

