Search Icon
ConnectProfessional Logo
Search Icon
Startseite > Office & Kommunikation > Innosoft überzeugt mit perfekter Stabilität und hoher Qualität

Cloud-PBX-Test Österreich

Innosoft überzeugt mit perfekter Stabilität und hoher Qualität

20. August 2025, 7:00 Uhr | Autor: Hannes Rügheimer / Redaktion: Diana Künstler
© ARIMAG – shutterstock.com

Nun weiten wir unsere Cloud-PBX-Tests auch auf das Nachbarland Österreich aus. Diesmal unser Kandidat: Innosoft

In enger Zusammenarbeit mit unserem Testpartner zafaco erweitern wir unsere Cloud-PBX-Tests nun auch auf den Alpenraum. In Österreich nehmen wir diesmal den auf kleine und mittelständische Unternehmen spezialisierten Anbieter Innosoft unter die Lupe.

Produkt

Innosoft ist ein österreichischer VoIP- und Cloud-Telekommunikationsanbieter aus St. Johann in Tirol mit umfassenden Lösungen für virtuelle Telefonanlagen, SIP-Trunks, Servicenummern und Internetdienste. Dank Partnerschaften, unter anderem mit 3CX, kombiniert das Unternehmen technische Flexibilität mit einer breit aufgestellten Kundenbetreuung.

Mit dem Produkt „MyInno PBX“ erhalten kleine und mittlere Unternehmen eine cloudbasierte Telefonanlage, die über ein browserbasiertes Portal ohne tiefere IT-Kenntnisse verwaltet werden kann. Die Lösung bietet Funktionen wie Durchwahlen, Fax-to-Mail sowie Sprachaufzeichnung. Auch Sprachkonferenzen mit bis zu zehn Teilnehmern werden unterstützt, müssen aber separat gebucht werden. Für Anrufe ins österreichische Festnetz oder Mobilfunknetz lassen sich vergünstigte Minutenpakete erwerben. Zudem ist optional auch eine Integration mit Microsoft Teams verfügbar.

Innosoft betreibt nicht nur die Software, sondern auch die zugrunde liegende Infrastruktur und übernimmt den Betrieb und die Wartung – inklusive Rufnummernportierung und Bereitstellung geografischer sowie Sonderrufnummern. SIP-Trunking ermöglicht zudem die Anbindung bestehender Anlagen, konfigurierbar über eine Weboberfläche. Für das Hosting seiner Plattform setzt der Anbieter auf Rechenzentren in Österreich.

Testergebnis

Anbieter zum Thema

SIM-Networks (Netversor GmbH)
comTeam Systemhaus GmbH
KONZEPTUM GmbH
Plusnet GmbH
Xelion GmbH
Matchmaker+
zu Matchmaker+
Innosoft Grafik Stabilität Cloud-PBX-Test, August 2025
Mit 100 Prozent der insgesamt erreichbaren 200 Punkte für die Bewertung der Stabilität erhält Innosoft die volle Punktzahl in dieser Teildisziplin.
© connect professional

Um die Stabilität der Testverbindungen zu ermitteln, hat zafaco 16.692 Einzelmessungen innerhalb von „MyInno PBX“ untersucht. Mit einer gemessenen Verfügbarkeit von 100 Prozent zeigt das System keinerlei Ausfälle oder Unterbrechungen – ein deutlicher Hinweis auf eine sehr hohe Betriebssicherheit und eine stabile technische Infrastruktur.

Die Bewertung der Telefonie-Qualität basiert auf der Auswertung von 10.742 Testverbindungen. Die Sprachverbindungen im Test wurden sowohl innerhalb der getesteten Cloud-PBX-Umgebung (On Net) als auch zu nationalen Mobilfunknetzen (Off Net Mobile) hergestellt.

Innosoft Grafik On-Net Cloud-PBX-Test, August 2025
Für die Qualitätsmessungen von On-Net-Verbindungen (Telefonaten innerhalb der eigenen Cloud-PBX) erreicht Innosoft 98,75 Prozent beziehungsweise 237 der insgesamt in dieser Disziplin erreichbaren 240 Punkte.
© connect professional

Für die Qualitätsmessung von On-Net-Verbindungen, also Telefonaten innerhalb der eigenen Cloud-PBX, wurden insgesamt 3.294 Verbindungen analysiert. Mit 237 von maximal 240 erreichbaren Punkten erzielt Innosoft ein sehr gutes Ergebnis im Bereich der Telefoniequalität.

Der Verbindungsaufbau erfolgt äußerst zügig: Der Median der Verbindungsaufbauzeit liegt bei nur 0,09 Sekunden, während 90 Prozent aller Verbindungen in spätestens 0,17 Sekunden zustande kamen. Auch die Sprachqualität überzeugt mit sehr guten Werten. Der Median des POLQA-MOS-Werts (ein objektives Maß für die Sprachqualität) beträgt 4,46, was auf eine exzellente Verständlichkeit hinweist. Selbst im unteren 10-Prozent-Bereich (P10) liegt der Wert noch bei 4,13, was immer noch als gut einzustufen ist.

Die Sprachlaufzeit (also die Zeit, die ein Sprachsignal benötigt, um von einem Teilnehmer zum anderen übertragen zu werden) ist mit einem Median von 38 Millisekunden und einem P90-Wert von 50 Millisekunden ebenfalls sehr niedrig und damit für die Gesprächsqualität unbedenklich.

Bemerkenswert ist zudem, dass keine Verbindungen fehlgeschlagen sind – die Quote nicht erfolgreicher Verbindungen liegt bei 0,00 Prozent.

Innosoft Grafik Off-Net Cloud-PBX-Test, August 2025
Für Off-Net-Verbindungen in die österreichischen Mobilfunknetze erzielt Innosoft 85,71 Prozent beziehungsweise 480 der in dieser Bewertungskategorie erreichbaren 560 Punkte.
© connect professional

Die Untersuchung der Verbindungsqualität aus der Cloud-PBX von Innosoft zu den österreichischen Mobilfunkanbietern zeigt insgesamt sehr gute Ergebnisse, die allerdings Potenzial zur weiteren Optimierung offen lassen. Im Rahmen der Qualitätsmessung wurden insgesamt 3.714 Verbindungen von „MyInno PBX“ zum Mobilfunknetz sowie 3.734 Verbindungen vom Mobilfunknetz zur Cloud-PBX analysiert.

Die Zeiten für den Verbindungsaufbau bewegen sich im akzeptablen, aber erhöhten Bereich. Bei Verbindungen von der Cloud-PBX zum Mobilfunknetz liegt die mittlere Verbindungsaufbauzeit (Median) bei 0,85 Sekunden, während 90 Prozent der Verbindungen innerhalb von 1,82 Sekunden hergestellt wurden. Für die Gegenrichtung, also bei Verbindungen vom Mobilfunknetz zur Cloud-PBX, beträgt der Median 0,91 Sekunden, der 90-Prozent-Wert (P90) liegt hier bei 1,38 Sekunden. Diese Werte liegen deutlich über den Aufbauzeiten interner Verbindungen und zeigen, dass beim Verbindungsaufbau mit Mobilfunknetzen mit einer gewissen Verzögerung zu rechnen ist.

Die gemessene Sprachqualität von der Cloud-PBX zum Mobilfunknetz bewegt sich mit einem POLQA-MOS-Wert von 3,09 (Median, P10: 2,89) im unteren mittleren Bereich und zeigt somit erkennbares Verbesserungspotenzial. Bei Verbindungen vom Mobilfunknetz zur Cloud-PBX hat zafaco mit einem Median von 3,08 und einem P10-Wert von 2,82 ähnliche Werte ermittelt. Diese Ergebnisse entsprechen einer durchschnittlichen bis ausreichenden Gesprächsqualität.

Auch die Sprachlaufzeiten fallen im Vergleich zu internen Cloud-PBX-Verbindungen deutlich höher aus. Bei Verbindungen von der Cloud-PBX zum Mobilfunknetz liegt die mittlere Laufzeit (Median) bei 206 Millisekunden, der 90-Prozent-Wert (P90) beträgt 240 Millisekunden. In der Gegenrichtung, also vom Mobilfunknetz zur Cloud-PBX, ist die Verzögerung noch ausgeprägter: Der Median liegt bei 251 Millisekunden und der P90-Wert bei 286 Millisekunden. Diese Werte bewegen sich zwar noch im technisch zulässigen Rahmen, können jedoch zu merklichen Verzögerungen im Gesprächsverlauf führen.

Demgegenüber ist die Zuverlässigkeit der Verbindungen insgesamt hoch, jedoch nicht vollständig fehlerfrei. Von der Cloud-PBX zum Mobilfunknetz kam es in 0,22 Prozent der Fälle zu einem nicht erfolgreichen Verbindungsaufbau. Umgekehrt, bei Verbindungen vom Mobilfunknetz zur Cloud-PBX, lag die Quote nicht zustande gekommener Verbindungen bei 0,37 Prozent.

Diese Werte zeigen, dass der Großteil der Verbindungen zuverlässig hergestellt wird, in Einzelfällen jedoch Verbindungsabbrüche oder Aufbauprobleme auftreten können.

Fazit

Siegel Innosoft Cloud-PBX-Test, August 2025
© connect professional

Mit 917 von 1000 insgesamt erreichbaren Punkten erzielt Innosoft ein sehr gutes Ergebnis. Überragend ist die Stabilität, für die der Anbieter die volle mögliche Punktzahl erhält. Die Verbindungs- und Telefonietests innerhalb der eigenen Cloud-PBX überzeugen mit kurzen Verbindungsaufbauzeiten, hoher Sprachqualität und hoher Zuverlässigkeit. Bei Telefonaten in die und aus den österreichischen Mobilfunknetzen gibt es hingegen Verbesserungspotenzial. In diesem Szenario steigen die Verbindungsaufbauzeiten gegenüber den On-Net-Verbindungen deutlich, die Sprachqualität fällt in den unteren mittleren Bereich, und auch die Sprachlaufzeiten fallen deutlich höher aus. Die Zuverlässigkeit ist aber auch bei Verbindungen mit den Mobilfunknetzen insgesamt hoch.

Innosoft  
Stabilität (max. 200 Punkte) 200 Punkte
Verbindungen On-Net (max. 240 Punkte) 237 Punkte
Verbindungen Off-Net Mobile (max. 560 Punkte) 480 Punkte
Gesamtergebnis (max. 1000 Punkte) 917 Punkte
  1. Innosoft überzeugt mit perfekter Stabilität und hoher Qualität
  2. So haben wir getestet

Lesen Sie mehr zum Thema

connect professional Cloud Telefonie Cloud-Services Cloud Computing Cloud-Provider

Das könnte Sie auch interessieren

Cloud-PBX-Test Österreich

Yuutel Yuuphone: Top-Zuverlässigkeit und sehr gute Qualität

Cloud-PBX-Test in der Schweiz

Insgesamt sehr gutes Ergebnis für Sunrise

Cloud-PBX-Angebote in Österreich

Cloud-Telefonie in der Alpenrepublik

Marktüberblick Cloud-PBX Schweiz

Cloud-Telefonie im Land der Eidgenossen

Produkttest Cloud-PBX 2024

Wie telefoniert es sich in der Cloud?

Jetzt kostenfreie Newsletter bestellen!

Weitere Artikel zu connect professional

Liefermarkt im Wandel

Mehr als Pizza: Foodora setzt auf Robotik, Retail, Reichweite

Digitale Souveränität Europas als Ziel

mgm und StackIT schließen Partnerschaft

„Es ist nicht verboten“

Bundestag will künftig auch Tiktok nutzen

distributors of the year 2025

connect professional sucht den Super-Disti

Digital Sovereignty Index von Nextcloud

Deutschland bei DSI-Premiere auf Platz 2

Weitere Artikel zu Cloud Telefonie

Türöffner in eine bessere Zukunft?

Auerswald vermeldet Kooperation mit Door Bird

Digitalisierungsoffensive

Enreach Contact ein Jahr kostenfrei – für Handwerksbetriebe

Comeback für Thomas Kicker

Magenta Telekom Austria mit neuem CEO

Enreach Partnerkonferenz 2025

Enreach zeigt KI im Praxiseinsatz

Andreas Bahr übergibt an Führungsduo

Generationswechsel bei Easybell

Weitere Artikel zu Cloud-Services

KI-gestützte Cybersicherheit

Trend Micro und Google Cloud erweitern Partnerschaft

OpenStack-basierte Plattform für Hosting

Telemaxx stellt neue Cloud-Infrastruktur vor

Verantwortlich für Vertrieb und Lösungen

Lars Neumann ist neuer Geschäftsführer bei Itenos

Cloud-PBX-Angebote in Österreich

Cloud-Telefonie in der Alpenrepublik

Weltweite Investitionsoffensive

Alibaba Cloud investiert 60 Millionen Dollar in Partnernetzwerk

Weitere Artikel zu Cloud Computing

Neue Lünendonk-Studie

KI und Cloud: CIOs bauen ihre IT-Organisationen um

Environmental Impact Tracker

OVHcloud bringt neuen CO2-Rechner heraus

Interview mit AWS

Mehr Sicherheit? Die Cloud ist Teil der Lösung

Verschlüsselungs-Hardware aus Aachen

Utimaco soll die Daten von Microsofts Cloud-Kunden schützen

Bitkom „Cloud Report 2025“

Wirtschaft beklagt große Abhängigkeit von US-Cloud-Anbietern

Weitere Artikel zu Cloud-Provider

Digitale Souveränität

Europa braucht dringend regionale Hyperscaler

AWS wächst schwächer als Rivalen

Amazon verunsichert die Wall Street

Nummer zwei nach AWS

Microsoft nennt erstmals Umsatz von Cloud-Plattform

„Channel Cloud“ aus Ostwestfalen

Wortmann baut „Terra Cloud“ weiter aus

Cloudbasierte Schulungsplattform

Bundespolizei setzt auf DSGVO-konformes E-Learning mit Visavid

Matchmaker+
SIM-Networks (Netversor GmbH)

SIM-Networks (Netversor GmbH)
ECOM Electronic Components Trading GmbH

ECOM Electronic Components Trading GmbH
Plusnet GmbH

Plusnet GmbH
Riello UPS GmbH

Riello UPS GmbH
Securepoint GmbH

Securepoint GmbH
nexspace data centers GmbH

nexspace data centers GmbH