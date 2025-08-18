Search Icon
Jörn Lüthje ist SVP Finance

Neuer Finanzchef bei TA Triumph-Adler

18. August 2025, 10:57 Uhr | Michaela Wurm
© Triumph-Adler

Triumph-Adler hat mit Jörn Lüthje einen neuen Finanzchef. Er hat als Senior Vice President Finance Edmund Lechner abgelöst, der Ende Juli in den Ruhestand gegangen ist.

Jörn Lüthje ist seit kurzem als neuer Senior Vice President für die Finanzen bei der TA Triumph-Adler GmbH verantwortlich. Er tritt die Nachfolge von Edmund Lechner, der fast 24 Jahre den Bereich bei Triumph-Adler geprägt hat und Ende Juli in den Ruhestand gegangen ist.

Lüthje leitet damit ab sofort die Geschäftsbereiche Finanzen, Controlling, IT und Legal. In seiner neuen Funktion berichtet er direkt an Geschäftsführer Christopher Rheidt. „Mit Jörn Lüthje haben wir die Schlüsselposition des Finanzchefs ideal nachbesetzt“, betont TA-Chef  Rheidt. „Mit seiner ausgewiesenen Finanzexpertise, seiner internationalen Managementerfahrung und seiner ausgeprägten strategischen Denkweise wird er entscheidend dazu beitragen, dass TA seine ambitionierten Ziele auch in Zukunft erreicht“.

 

Jörn Lüthje verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen. Seine berufliche Laufbahn startete er in der strategischen Unternehmensberatung. Als Chief Financial Officer (CFO), sowie in verschiedenen Geschäftsführerrollen, verantwortete er anschließend in namhaften Unternehmen der Optikindustrie und der Medizintechnik zentrale Finanzfunktionen wie Controlling, Finanzierung, Kostenmanagement, M&A und Post Merger Integration.

Der erfahrene Manager kommt von Primed Halberstadt Medizintechnik, einem Hersteller von Medizinprodukten, zum deutschen Spezialisten für Multifunktionssysteme und digitale Workflows. Zuvor hat er lange die Entwicklung des Jenoptik-Konzerns zum globalen Photonik-Unternehmen mitgestaltet.

