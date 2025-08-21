Search Icon
ConnectProfessional Logo
Search Icon
Startseite > Office & Kommunikation > Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an

Neue Modellreihe Google Pixel 10

Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an

21. August 2025, 8:00 Uhr | dpa / Redaktion: Michaela Wurm
© Google

Googles Pixel-Smartphones spielen bisher nur eine kleine Rolle im Markt. Der Internet-Riese will nun mit viel KI Konkurrenten wie Apple unter Druck setzen.

Kurz vor dem erwarteten Start neuer iPhones fordert Google den Rivalen Apple mit einer KI-Offensive heraus. Die neue Modellreihe Pixel 10 setzt auf Funktionen mit Künstlicher Intelligenz wie Übersetzungen bei Telefonanrufen und den "Kamera-Coach", der Vorschläge zur Foto-Komposition macht. 

Bei den teureren hochgerüsteten Pro-Modellen der Pixel-10-Reihe ist generative KI direkt in die Kamera integriert und erzeugt künstliche Details bei hohen Zoom-Stufen. Auf seiner neuen Armbanduhr Pixel 4 will Google Gesundheits-Empfehlungen unter der dazugekauften Marke Fitbit geben.

Fokus auf Apples Schwachstelle

Apple tut sich bisher schwerer bei Künstlicher Intelligenz. So musste der iPhone-Konzern eine neue Version seiner Assistenz-Software Siri, die durch Zugriff auf verschiedene Daten der Nutzer viel nützlicher im Alltag sein sollte, auf kommendes Jahr verschieben. Google unterdessen bindet seine KI-Software Gemini tief in die hauseigenen Pixel-Geräte sowie Smartphones anderer Anbieter mit dem ebenfalls beim Internet-Konzern entwickelten Betriebssystem Android ein. Apple führte in den vergangenen Jahren hingegen einzelne KI-Funktionen etwa für Fotos oder zur Bearbeitung von Texten ein. 

Teleobjektiv bei allen Versionen

Eine weitere Attacke auf die Konkurrenz: Schon beim Einstiegsmodell des Pixel 10 fügte Google eine Telefoto-Kamera hinzu, die in dieser Preisklasse oft fehlt. Der Internet-Konzern sah die Pixel-Telefone bisher eher als ein Muster-Smartphone, das die Fähigkeiten des Android-Systems demonstrieren soll. Die Marktanteile der vorherigen Modelle waren gering - auch weil Google seinen Android-Partnern nicht das Geschäft verderben kann.

Bei dem Pixel 10 Pro Fold, das sich zu einem kompakten Tablet aufklappen lässt, sollen die Nutzer beim Fotografieren vom zusätzlichen Bildschirmplatz profitieren. Neben dem Kamera-Bild wird auf dem Display gleich die Galerie der jüngsten Fotos eingeblendet. Als erstes der Falt-Telefone hat es zudem einen höheren Schutz gegen Staub.

Anbieter zum Thema

KONZEPTUM GmbH
d.velop AG
Matchmaker+
zu Matchmaker+

Lesen Sie mehr zum Thema

Google Google Google Germany GmbH Apple Apple GmbH dpa Smartphones Smartphones & Tablets Künstliche Intelligenz (KI) Künstliche Intelligenz

Das könnte Sie auch interessieren

Angebote für Perplexity und Mistral

Apple bereit für KI-Zukäufe jeder Größe

Milliardenschwere KI-Übernahme

Schnappt sich Apple Perplexity?

Neuer Look statt großer Wurf

Apple setzt auf „flüssiges Glas" und mehr KI-Funktionen

„Apple Intelligence“

Jetzt geht auch Apple in die KI-Offensive

Jetzt kostenfreie Newsletter bestellen!

Weitere Artikel zu Google

Cloud-Anbieter investieren in KI

Steigende Nachfrage nach Public IaaS-Cloud-Services

Günstig-Smartphone ohne Apps

Telekom bringt KI-Phone heraus

Milliardenangebot für Googles Browser

Perplexity nimmt Chrome ins Visier

Digitale Souveränität

Europa braucht dringend regionale Hyperscaler

Angebote für Perplexity und Mistral

Apple bereit für KI-Zukäufe jeder Größe

Weitere Artikel zu Google

Top News der Woche

connect professional sucht den Super-Disti – KW 33

AWS wächst schwächer als Rivalen

Amazon verunsichert die Wall Street

Schwere Zeiten für Google und Co.

KI verdrängt Suchmaschinen als Shopping-Ratgeber

Ausbau der KI und Cloud-Infrastruktur

Oracle investiert zwei Milliarden Dollar in deutsche Cloud

Plattform-Soli

Digitalabgabe für Internetkonzerne: Gesetzesinitiative in Planung

Weitere Artikel zu Google Germany GmbH

KI-gestützte Cybersicherheit

Trend Micro und Google Cloud erweitern Partnerschaft

Schwarz Digits rüstet seine Cloud auf

StackIT soll der erste deutsche Hyperscaler werden

Killt KI die Google-Suche?

Apple-Manager schickt Google-Aktie auf Talfahrt

Bargeld bleibt beliebteste Zahlungsart

Immer mehr Kunden zahlen mit Karte

Drahtlose Collaboration-Plattform

Kindermann präsentiert Klick&Show K-FleX

Weitere Artikel zu Apple

"Russisch Roulette mit den Daten"

Zu viele PCs laufen noch mit Windows 10

Supportende für Windows 10 wirkt

Channel erwartet steigende PC-Verkäufe

Reaktion auf EU-Kritik an DMA-Umsetzung

Apple passt App-Store-Regeln für EU-Markt an

Milliardenschwere KI-Übernahme

Schnappt sich Apple Perplexity?

Von wegen Boykott

Europäische Kunden greifen weiter zu US-Marken

Weitere Artikel zu Apple GmbH

Vorwurf der Diskriminierung seiner Apps

Musk droht Apple mit Klage

Neuer Look statt großer Wurf

Apple setzt auf „flüssiges Glas" und mehr KI-Funktionen

„Dreistes Greenwashing"

Gericht bezweifelt Klimaneutralität der Apple Watch

Geräte für die KI-Ära

OpenAI holt einstigen iPhone-Designer

Mobiles und lokales Filemanagement

OpenCloud bringt Desktop- und iOS-App für Dateizugriff

Weitere Artikel zu dpa

10-prozentige Beteiligung

US-Regierung steigt bei Intel ein

Gerücht lässt Intel-Aktie steigen

Steigt US-Regierung bei Intel ein?

Gamescom auf Rekordkurs

Gaming-Markt zieht wieder an

Antwort auf Deepseek

OpenAIs neuestes KI-Modell läuft auf Notebooks

Super Mario trotzt Streaming-Trend

Switch 2 lässt Nintendo-Geschäft explosiv wachsen

Weitere Artikel zu Smartphones

Interview mit Cortado

Sind wir bereit für digitale Souveränität mehr zu bezahlen?

Transparente IT-Sicherheit für User

Samsung-Geräte erhalten IT-Sicherheitskennzeichen des BSI

Am Flughafen Heathrow

Diebe klauen LKW mit Tausenden Galaxy Z Flip und Fold 7

Marktanteil noch klein

Samsung legt bei faltbaren Smartphones nach

Samsung

Gewinnrückgang um 56 Prozent im zweiten Quartal

Weitere Artikel zu Smartphones & Tablets

Rugged-Tablet für den Profi-Dauereinsatz

Samsung Galaxy Tab Active5 Pro im Test

Top News der Woche

HPE kann Juniper Networks übernehmen – KW 27

Heißer Draht

Hitzeschutz für Smartphones

Top News der Woche

Neues Energielabel für Smartphones – KW 26

Rekordumsatz im Jubiläumsjahr

Leica konkretisiert Smartphone-Pläne

Weitere Artikel zu Künstliche Intelligenz (KI)

KI für die Straße

Wie Foretellix autonome Mobilität sicherer macht

Spielregeln für smarte Maschinen

ISO/IEC 42001: Neuer Standard für verantwortungsvolle KI

Unterrichtsvorbereitung

KI-Moment im Lehrerzimmer

Proalpha: Empolis Industrial Knowledge

KI-gestütztes Wissens-Management für die Industrie

Künstliche Intelligenz

Agentic AI als vollwertiges Teammitglied?

Weitere Artikel zu Künstliche Intelligenz

Deutschlands KI-Pläne

Leuchtturm oder Schlusslicht Europas?

Liefermarkt im Wandel

Mehr als Pizza: Foodora setzt auf Robotik, Retail, Reichweite

Rubrik stellt Agent Rewind vor

KI-Resilienz: Den Agenten im Griff behalten

Explainable AI (XAI)

Wie Antworten von KI-Sprachmodellen nachvollziehbar werden

Data-Services von Cloudera

Private KI ins eigene Rechenzentrum bringen

Matchmaker+
Securepoint GmbH

Securepoint GmbH
WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH

WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH
Redgate Software

Redgate Software
Zyxel Networks A/S

Zyxel Networks A/S
Xelion GmbH

Xelion GmbH
elektrofachkraft.de

elektrofachkraft.de